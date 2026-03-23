Se realizó el primer Encuentro de la Red de Escuelas Secundarias Innovadoras



El Ministerio de Educación llevó adelante en la Casa Estudiantil N° 5009 Playa Unión, el primer encuentro formativo de la Red de Escuelas Secundarias Innovadoras, una instancia de trabajo e intercambio destinada a acompañar el proceso de transformación de la educación secundaria en la provincia.

La jornada reunió a supervisores, equipos directivos y docentes de las instituciones que integran la Red, junto a equipos técnicos jurisdiccionales, con el objetivo de presentar y compartir los lineamientos nacionales y provinciales del programa Transformación de la Escuela Secundaria, promoviendo espacios de reflexión colectiva y fortalecimiento institucional.

Participaron del encuentro las autoridades de la Secretaría de Educación de la Nación a cargo de la Red de Secundarias Innovadoras, Profesores Manuel Bianchi y Vanesa Cristaldi; el ministro de Educación del Chubut, José Luis Punta; la directora general a cargo de Educación Secundaria, profesora Marcela Blanck; la supervisora técnica general del nivel, Nadina Rodríguez; y los integrantes del equipo técnico de la Dirección General de Educación Secundaria, profesores Verónica Vidal, Natalia Cajal y Lucas Gibbon. Además, la subsecretaria de Instituciones Educativas, Adriana Di Sarli, estuvo presente en el encuentro a través de videollamada.

Presentación del programa y lineamientos de trabajo

Durante el encuentro se realizó la presentación del Programa Red de Secundarias Innovadoras, en la que se compartieron los lineamientos nacionales y la planificación jurisdiccional prevista para su implementación en Chubut.

En la apertura de la jornada, el ministro José Luis Punta valoró el compromiso del colectivo docente con los procesos de mejora educativa. “Les agradezco plenamente a los docentes las ganas, la fortaleza y la intención de seguir formándose para mejorar. Sin ese trabajo cotidiano, nuestra labor no funcionaría”, expresó.

Por su parte, Manuel Bianchi destacó la importancia del trabajo colaborativo entre instituciones, al señalar que “el trabajo en red nos invita a repensar nuestras prácticas. En esos desafíos podemos encontrar oportunidades para mejorar, aprender en conjunto y fortalecer nuestras escuelas”, señaló.

Recursos y trabajo institucional

En el marco de la jornada también se presentaron herramientas destinadas a fortalecer la gestión de la información para la toma de decisiones institucionales, entre ellas el sistema DATA/SICDIE, la propuesta “Historias con datos” y el reporte genérico por escuela del operativo Aprender, orientados a promover el análisis reflexivo de los datos recabados en las instituciones educativas de la provincia.

Posteriormente, los equipos de cada institución participaron de un taller titulado “Iniciando el viaje”, en el que se presentó la bitácora del directivo como instrumento para orientar el proceso de transformación escolar. A través de distintas instancias de análisis y trabajo colaborativo, las escuelas avanzaron en la identificación de su punto de partida institucional, el análisis de información relevante y la definición de las primeras acciones para impulsar el proceso de mejora.

El encuentro formativo constituyó así una instancia inicial de trabajo colaborativo entre las instituciones que integran la Red, orientada a acompañar y fortalecer las estrategias de innovación pedagógica y organizacional en el Nivel Secundario de la provincia.