Sastre amplía vínculos comerciales en la feria de pesca más importante de América
El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, está participando en la ciudad de Boston de la Seafood Expo North America, considerada una de las ferias de pesca y productos del mar más importantes del mundo. Desde allí, el jefe comunal mantuvo reuniones con empresarios y referentes del sector, con el objetivo de fortalecer vínculos comerciales y abrir nuevas oportunidades para la industria pesquera local.
Durante su participación en el evento, Sastre destacó la relevancia estratégica que tiene Puerto Madryn dentro del sector pesquero argentino y remarcó que la presencia en este tipo de encuentros internacionales permite posicionar a la ciudad como un actor clave dentro de la cadena productiva del mar. En ese sentido, subrayó que se trata de una instancia fundamental para promover inversiones, generar nuevos mercados y potenciar el desarrollo económico regional.
El intendente explicó que en el marco de la feria se llevaron adelante reuniones con empresas vinculadas a la comercialización, procesamiento y distribución de productos del mar. Estos encuentros permitieron avanzar en gestiones que podrían traducirse en nuevas oportunidades comerciales para las compañías que operan en Puerto Madryn y en toda la región patagónica.
Además, Sastre anticipó que se trabaja en distintas iniciativas vinculadas al agregado de valor en origen, la ampliación de mercados internacionales y la promoción de los productos del mar que se capturan y procesan en la región. “Puerto Madryn tiene un enorme potencial dentro de la industria pesquera y es fundamental que sigamos generando espacios de vinculación con el mundo para que nuestras empresas puedan crecer y generar más empleo”, señaló.
Por último, el intendente remarcó que la participación en la feria forma parte de una agenda de trabajo orientada a consolidar el perfil productivo de la ciudad y fortalecer uno de los sectores económicos más importantes de la región.