Quedó inaugurada la Escuela Ítalo Argentina «Dante Alighieri»

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, encabezó esta mañana la inauguración oficial de la Escuela Ítalo Argentina «Dante Alighieri», en la cual se viene trabajando desde hace muchos años y que hoy pudo concretar su apertura formal ante la comunidad.

El acto contó con la presencia del vicegobernador Gustavo Menna, autoridades del Consulado Italiano, representantes del Gobierno Provincial, del Municipio y de toda la comunidad educativa de dicho establecimiento educativo.

Al respecto, el Intendente dijo: «Hoy participamos del acto inaugural de la Escuela Ítalo Argentina ‘Dante Alighieri’, lo que marca un día muy importante para Puerto Madryn, ya que siempre es una excelente noticia la inauguración de un nuevo establecimiento educativo».

«Con este colegio, que es el bilingüe y bicultural más austral del mundo, se reafirma el trabajo articulado entre el sector público y el privado, máxime cuando se trata de educación, que es un pilar para que la sociedad sea la que queremos y nos merecemos», agregó el Jefe Comunal.