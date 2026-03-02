Qué pasó con Jim Carrey: cuál es la verdad sobre su nuevo aspecto



El actor estadounidense Jim Carrey “reapareció” en el ojo público para recibir el César de Honor en la 51ª edición de los premios del cine francés, el pasado 26 de febrero. Sin embargo, su aparición no tomó relevancia por su logro, sino por el aspecto de su rostro, lo que dio lugar a gtodo tipo de teorías, como por ejemplo que el actor “estaba muerto» y que «había sido reemplazado por un clon”.

La polémica por la “nueva cara” de Carrey despertó las alarmas de los conspiracionistas, quienes señalaron que los gestos del actor, su voz e inclusive el color de sus ojos eran distintos.

La teoría de que Jim Carrey está muerto creció en redes

Las redes sociales estallaron durante el fin de semana tras los múltiples videos y fotos que circularon del actor en sus películas, comparándolas con su última aparición en París. Pero la teoría de que Carrey estaba muerto comenzó a tomar fuerza tras una entrevista a la prensa, donde él menciona “estar muerto”.

“Me lancé a un gran desafío al intentar hacer mi discurso en francés. Lo escribí, investigué y lo practiqué como loco. Pero luego vi a todos los demás hablando a mil kilómetros por hora allá arriba al recibir sus premios y me dije: ‘estoy muerto’”, contó el humorista sobre el discurso que dio cuando recibió su premio.

La verdad detrás del cambio de look de Jim Carrey: fue un experimento social

Para tranquilidad de los fanáticos, el nuevo aspecto de Jim Carrey era nada más y nada menos que el personificador de estrellas, Alexis Stone. Si bien el maquillador no logró convencer a todos, sí engañó a muchos con su máscara hiperrealista y maquillaje que lo hicieron parecer al humorista.

Stone terminó con el misterio al compartir una publicación en su cuenta de Instagram, mostrando un primerísimo primer plano de la cara de él como “Carrey”, otra con la máscara y dentadura que utilizó para personificarlo, y una de él vestido de gala en la premiación.

Sin embargo, algunos usuarios aún sospechan de la veracidad de los hechos y le exigen al maquillador que suba pruebas de él luciendo la máscara, porque aseguran que la foto fue hecha con Inteligencia Artificial para alivianar las teorías conspirativas sobre Carrey.