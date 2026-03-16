Prisión preventiva para acusado de homicidio en un local bailable de Puerto Madryn

Dictaron tres meses de prisión preventiva para el adolescente de 17 años acusado de apuñalar y provocar la muerte del menor de 16, durante un hecho ocurrido la madrugada del domingo en un local bailable del centro madrynense.

La medida fue confirmada al cierre de la audiencia por el fiscal jefe Alex Williams, quien explicó a los medios presentes en el lugar que la resolución se adoptó tras la audiencia de control de detención realizada luego del crimen.

“Lo que se resolvió en la audiencia fue la continuidad de la detención de la persona involucrada por tres meses, que es el plazo máximo que prevé el código para situaciones de este tipo cuando se trata de personas menores de edad vinculadas a un hecho grave”, indicó.

El funcionario aclaró que el plazo establecido no implica que la medida no pueda revisarse. “Esto no quiere decir bajo ningún punto de vista que sean tres meses y nada más. Es un plazo máximo que permite asegurar el proceso mientras se desarrolla la investigación y, si es necesario, se podrá renovar el pedido de prisión preventiva”, explicó.

Crimen en local bailable

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo en el boliche Cleopatra Disco, donde, según relataron testigos y personal de seguridad del local, el joven detenido habría atacado a la víctima con un arma blanca.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, el episodio se produjo alrededor de las 4:30 de la madrugada.

“Según lo que describen los testigos y el personal de control del local, la persona detenida le dio tres puñaladas a la víctima”, detalló Williams.

Tras la agresión, el personal del establecimiento trasladó al joven herido hacia el exterior del local y solicitó asistencia médica.

Una ambulancia lo trasladó al hospital Andrés Ísola, donde fue intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, la gravedad de las lesiones resultó fatal.

El jefe de fiscales explicó que el joven falleció como consecuencia de un hemotórax, es decir, un sangrado interno masivo en la cavidad torácica.