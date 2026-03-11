Presentarán el libro “Canción del sobreviviente” en Madryn



El próximo sábado 14 de marzo a las 19 horas, en la Sala Illid de la Casa de la Cultura de Puerto Madryn, se presentará el libro “Canción del sobreviviente” del escritor Alfredo Rosenbaum.

El evento, con entrada libre y gratuita, está organizado por la Subsecretaría de Cultura municipal.

El libro

“Canción del sobreviviente” es una obra de poesía existencial y disruptiva que explora la fractura de la identidad y la convivencia con la muerte. A través de lo que el propio autor define como una “exquisita demencia lírica”, el libro se estructura en tres viajes emocionales y simbólicos que ponen en evidencia la desarticulación del ser, donde el lenguaje intenta, sin éxito, rescatar al individuo de un río de cadáveres y de la soledad absoluta de la condición humana.

El autor

Alfredo Rosenbaum nació en 1964 en Rosario y actualmente reside en Buenos Aires. En 1992 publicó “Saga del pez”, su primer libro de poesía y en 1996 una plaqueta con el poema “Salamandras”. Paralelamente desarrolló una amplia trayectoria en la escritura para la escena con fuerte impronta poética, así como en la dirección y actuación en espectáculos tanto en el país como en el extranjero.

Además, ha publicado diversas obras teatrales en antologías y en 2010 editó el libro “Teatro de palabras”, que reúne las obras “Imaginaria”, “El biombo”, “Suite” y “La mirada de Dios”. Es docente universitario de grado y posgrado en la Universidad Nacional de las Artes, donde dirigió la Maestría en Lenguajes Artísticos Combinados. También se dedica a la investigación artística y a la curaduría de eventos de performance en distintas instituciones. “Canción del sobreviviente” constituye su segundo libro de poesía publicado.