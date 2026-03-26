Nuevo director para el BCRA y cambios en Economía



El Gobierno nacional designó un nuevo director en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y funcionarios en el Ministerio de Economía para cubrir puestos vacantes.

Los nombramientos se formalizaron mediante los decretos 172 y 173/2026, publicados este jueves en el Boletín Oficial, y rigen desde el mes en curso aunque la designación en el directorio de la autoridad monetaria deberá ser refrendada por el Senado.

El economista Martín Vauthier fue designado como nuevo director del Banco Central, en reemplazo de Federico Furiase, quien dejó su puesto en la entidad para asumir en la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía.

El nombramiento es a partir del 13 de marzo pero fue realizado “en comisión”, por lo que se debe esperar el acuerdo del Senado para su confirmación definitiva. En caso de ser ratificado, completará el período de mandato hasta el 23 de septiembre de 2028.

Vauthier es un economista cercano al ministro de Economía Luis Caputo, y previo a su arribo al BCRA, integraba el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), desde mediados de 2024.

En la cartera económica, fueron designados el licenciado en Economía Esteban Javier Fernández Medrano como Subsecretario de Análisis y Modelación Económica de la Secretaría de Política Económica; y la licenciada en Economía, Daniela Verónica Ramos, como Subsecretaria de Industria y Economía del Conocimiento de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

Asimismo en el área energética del ministerio, fueron designados el ingeniero químico Horacio Federico Veller como Subsecretario de Hidrocarburos y el licenciado en Ciencia Política Antonio Milanese Subsecretario de Eficiencia e Información Energética.