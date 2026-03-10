Nuevo canje de bonos internos para aliviar la licitación de esta semana

El Gobierno nacional dispuso un canje de bonos entre el Banco Central y el Tesoro Nacional para aliviar la licitación de este jueves, en la que debe conseguir recursos por $9,5 billones.

De esta forma, el swap de títulos descomprime la necesidad de financiamiento y le permite al Ministerio de Economía tener un mayor margen para manejar la liquidez del mercado en pesos.

El canje está orientado a cambiar títulos que vencían en marzo de 2026 por una canasta de nuevos bonos que extienden los plazos de pago hasta el año 2027.

Los instrumentos que el BCRA entrega son la “Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento 16 de marzo de 2026” (LECAP S16M6) y el “Bono del Tesoro Nacional en pesos a tasa dual con vencimiento 16 de marzo de 2026” (BONO DUAL TTM26).

A cambio, la entidad recibe una combinación de dos bonos capitalizables en pesos (BONCAP) con vencimientos en abril y junio de 2027 por parte del Tesoro Nacional.

La información surge de la Resolución Conjunta 12/2026 de las Secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada este martes en el Boletín Oficial, que procesó Agencia Noticias Argentinas.

En los considerandos de la norma se explica que se consideró “conveniente ofrecer al Banco Central de la República Argentina (BCRA), la conversión de sus tenencias” de los títulos mencionados por otros de mayor plazo.

Para ejecutar este intercambio, el Poder Ejecutivo dispuso la “ampliación de la emisión” de los bonos BONCAP con vencimiento el 30 de abril de 2027 y el 30 de junio de 2027

El monto autorizado para cada uno de estos nuevos instrumentos no podrá superar la suma de valor nominal original pesos quinientos mil millones (VNO $ 500.000.000.000).