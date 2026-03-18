Neuquén licitará nuevas áreas hidrocarburíferas en agosto

En el marco del evento Vaca Muerta Insights 2026, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, ratificó el rumbo estratégico de la provincia al anunciar la licitación de nuevas áreas hidrocarburíferas para el próximo mes de agosto. Según explicó el mandatario, el proceso despierta un fuerte interés internacional tras las recientes presentaciones realizadas ante inversores en Nueva York.

Durante su exposición en el Casino Magic, Figueroa enfatizó que el contexto global actual coloca a la Argentina en una posición preferencial. «Estamos en una zona libre de conflictos. Si sumamos seguridad jurídica, estabilidad macroeconómica y respaldo político, las condiciones están dadas para que esta vez sea ‘sí’», aseguró, subrayando la necesidad de que el mundo vea un país consolidado y previsible.

Hacia una mayor competitividad energética

Uno de los anuncios más destacados de la jornada fue la gestión que la provincia lleva adelante con el Gobierno Nacional para mejorar la competitividad del sector. Figueroa informó que trabajan conjuntamente para intentar reducir a cero los derechos de importación de bienes de capital, una medida clave para acelerar el desarrollo de infraestructura en la cuenca.

El gobernador trazó una hoja de ruta centrada en acelerar el desarrollo de Vaca Muerta, avanzar en proyectos de GNL (Gas Natural Licuado) y posicionar al país como un socio energético confiable a escala global. «Lo tenemos que acelerar no solamente trayendo inversiones, sino también armando todo acá para poder ser competitivos», expresó.

Impacto social y horizonte 2030

Para el mandatario neuquino, el crecimiento de la industria petrolera debe traducirse necesariamente en una mejora de la calidad de vida de los habitantes de la provincia. En ese sentido, definió la relación entre el Estado y el sector privado como una «sociedad» con objetivos distintos pero complementarios.

«Nuestro objetivo es que el neuquino viva mejor, y para eso necesitamos que a la industria le vaya bien», señaló Figueroa. Además, destacó que el ordenamiento de las cuentas públicas de Neuquén permite actualmente acceder a financiamiento externo, con un esquema de pagos diseñado para cuando las regalías registren un salto significativo, previsto para el año 2030.