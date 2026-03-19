Nación otorgó un anticipo financiero de $100 mil millones a Santa Cruz

El Gobierno nacional oficializó este jueves un anticipo financiero de hasta $100.000 millones a la provincia de Santa Cruz, con el objetivo de aliviar tensiones de caja y garantizar el cumplimiento de compromisos inmediatos.

La medida quedó formalizada a través del Decreto 161/2026 del Ministerio de Economía, publicado en el Boletín Oficial, y responde a un pedido de la administración provincial ante dificultades transitorias para sostener la ejecución del presupuesto y el pago de obligaciones.

Asistencia por problemas de liquidez

Ya en los fundamentos del proyecto de Ley Emergencia Económica que se discutió el martes con los gremios estatales, se advirtió el escenario financiero complicado. En ese momento el secretario de Hacienda y Finanzas Ernesto Coloe, explicó a los trabajadores que este cuatrimestre, en particular, sería difícil por los vaivenes de los ingresos, que vienen cayendo de manera sostenida, tanto en la coparticipación nacional como la recaudación provincial.

Esta situación fue reconocida por Nación en el decreto al señalar Santa Cruz enfrenta un escenario en el que “se ve impedida, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes”, lo que motivó la intervención del Gobierno nacional.

En ese contexto, la asistencia se canalizará a través de la Secretaría de Hacienda de Nación y se hará efectiva durante marzo de 2026, con el fin de cubrir necesidades inmediatas de financiamiento.

Cómo se devolverán los fondos

El anticipo no constituye una transferencia definitiva, sino un préstamo de corto plazo que deberá ser reintegrado dentro del mismo ejercicio fiscal.

El mecanismo de devolución será automático: los fondos serán descontados directamente de la coparticipación federal que le corresponde a Santa Cruz, junto con los intereses generados.

El decreto fija una tasa nominal anual del 15% sobre los saldos, que se aplicará desde el momento del desembolso hasta su cancelación total, la que se hará a lo largo del año. En ese sentido, se comenzará a devolver ya en la coparticipación que se devengue en el próximo mes.

Condiciones y garantías

Como parte del acuerdo, la provincia deberá autorizar al Gobierno nacional a retener recursos coparticipables hasta cubrir el monto total del anticipo más los intereses.

Además, se establece que la Contaduría General de la Nación registrará la operación como un anticipo de la Tesorería General, lo que refuerza su carácter transitorio dentro de las cuentas públicas.

Escenario generalizado

El ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes, señaló: “La emergencia económica es real, hay que afrontarla y ver cómo resolver las urgencias y las demandas que el Estado tiene en el corto plazo”.

Cabe recordar que la decisión se enmarca en un escenario de tensión fiscal en varias provincias, con caída de ingresos y aumento de gastos corrientes, especialmente en salarios y funcionamiento del Estado.

En el caso de Santa Cruz, el auxilio nacional apunta a evitar interrupciones en pagos clave como los haberes de los pasivos y los activos, y al mismo tiempo sostener la operatividad del sector público en tanto y en cuanto se logre estabilizar la situación financiera.