Milei se adjudicó el exito del fallo favorable para Argentina en la causa YPF

El presidente Javier Milei destacó este viernes que el fallo favorable a Argentina por la estatización de YPF se logró gracias a “pericia jurídica y diplomática del equipo de Gobierno” y por el que “se logró torcer el destino a nuestro favor”.

Es una “inigualable alegría” y un “hecho de trascendencia histórica”, dijo Milei, al destacar que el monto que Argentina evitó pagar equivale a “70 millones de jubilaciones mínimas” y “era virtualmente imposible” de abonar.

También anunció que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para modificar la ley de Expropiaciones.

“Esta administración levantó los platos rotos porque el liberalismo es hacernos cargo de los errores del pasado”, subrayó.

Fue a través de un mensaje por cadena nacional grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada.