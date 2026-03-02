Más de 600 jóvenes en los Juegos Patagonia Arena
Durante el fin de semana, la playa de Puerto Madryn se convirtió en el epicentro del deporte regional con los “Juegos Patagonia Arena 2026”. El evento reunió a delegaciones de toda la Patagonia en disciplinas como beach handball, fútbol playa, voley 4×4 y básquet arena.
Recorrida oficial
El intendente Sastre, quien recorrió el sitio en el que se realizaron las actividades junto al gobernador Ignacio Torres, destacó que este encuentro no solo posiciona a la ciudad como sede de eventos nacionales, sino que cumple un rol social fundamental: “Cada joven que hoy está en la arena compitiendo es un joven que elige la vida sana y el compañerismo. El deporte es la mejor herramienta de prevención y contención que tenemos”.
La actividad se complementó con la reciente inauguración del nuevo piso en el Club Alumni, realizado con fondos municipales, y la recorrida por el polideportivo de la UOM, reafirmando el compromiso de la gestión con la infraestructura deportiva de los clubes de barrio.