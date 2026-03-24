La señal de radio que parpadea cada 36 minutos desde el espacio profundo

Un equipo de astrónomos detectó una nueva señal misteriosa en el espacio: un pulso de radio que se repitió cada 36 minutos durante ocho días. La clasificaron dentro de una categoría poco explorada de fenómenos conocida como transitorios de período largo (LPT, por sus siglas en inglés). Tras analizar los datos a fondo, concluyeron que no existe ningún registro similar y que todavía no pueden identificar el tipo de objeto que la produjo.

Objetos extremadamente densos, como magnetares o enanas blancas magnéticas, pueden generar LPT de manera natural. Cuando estas señales llegan a la Tierra, aparecen como picos diminutos que irrumpen en una gráfica plana tras largos periodos de silencio. A veces los describen como “chasquidos” explosivos y, al estudiarlos, los astrónomos pueden inferir propiedades del objeto que los emitió.

Las antenas del radiotelescopio ASKAP, en Australia, captaron el inusual LPT denominado ASKAP J142431.2-612611 (abreviado ASKAP J1424) durante el proyecto Mapa Evolutivo del Universo (EMU). Aunque el objetivo principal del programa es catalogar alrededor de 70 millones de fuentes de radio provenientes de galaxias y objetos lejanos, este pulso resultó tan extraño que el equipo decidió dedicarle un estudio completo.

La primera anomalía es que proviene de una fuente invisible. En la mayoría de los LPT, la señal de radio coincide con un objeto detectable en otra parte del espectro, visible, ultravioleta o infrarrojo, como una estrella, una galaxia o un remanente de supernova. En la dirección de ASKAP J1424 no parece haber nada que revele su origen.

La segunda rareza es su duración y coherencia. Mientras los púlsares y magnetares emiten pulsos que duran milisegundos o segundos, este LPT marca un período de 2,147.27 segundos, o aproximadamente 36 minutos, y permaneció activo durante ocho días. Además, su polarización roza el 100%, lo que significa que la señal es extraordinariamente limpia y ordenada, algo muy inusual incluso para objetos compactos.

No existe ningún objeto conocido que reproduzca este comportamiento. Aun así, los investigadores proponen una posibilidad: que la señal provenga de un sistema binario con una enana blanca magnética. Sin embargo, esta hipótesis implica un comportamiento extremadamente atípico para ese tipo de estrella.

El equipo aún debe determinar si la emisión volverá a aparecer o si se trató de un evento único, quizá provocado por una liberación repentina de plasma en el sistema.

Desde que el término LPT se usa formalmente en la literatura astronómica, los astrónomos solo han catalogado alrededor de una docena de fuentes. Con base en los descubrimientos actuales, estiman que se detectan aproximadamente dos transitorios de período largo por año. La dificultad para encontrarlos radica en que son muy débiles, tienen ciclos extremadamente largos y pasan fácilmente desapercibidos entre el ruido del cielo.