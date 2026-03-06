La pesca de arrastre en Argentina tuvo su debate en el Cenpat



Esta semana, el CCT CONICET-Cenpat fue sede del taller “Huella ecológica de la pesca de arrastre de fondo en la plataforma argentina”, una iniciativa cuyo objetivo fue difundir y debatir sobre este tema de alta relevancia ecológica, política y social para la región.

El encuentro, que reunió a 63 participantes de 22 instituciones, se desarrolló entre el lunes 2 y el martes 3 de marzo y estuvo organizado y coordinado por Ana Parma y Noelia Sánchez Carnero, del Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (CESIMAR-CONICET); María Eva Góngora, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB); Gabriela Navarro y Mariana Mazzini, se la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación y Ricardo Amoroso, consultor y especialista de esta temática.

Durante el encuentro se abordaron los principales debates científicos sobre el impacto del arrastre de fondo. También se presentaron resultados globales y comparaciones entre diferentes regiones, metaanálisis sobre el impacto del arrastre en comunidades bentónicas y su recuperación, y análisis de riesgo basados en la superposición de la intensidad de arrastre con la cartografía de tipos de fondo y sus tasas de recuperación. Además, se expusieron resultados preliminares sobre la huella de arrastre para la plataforma argentina.

El taller contó con el aporte de múltiples organismos nacionales como el Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni (CIMAS, CONICET-UNComa-INIDEP-Gobierno de Río Negro), del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), del Servicio de Hidrografía Naval y del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET). La gestión de recursos, la oceanografía y el clima y la innovación tecnológica fueron algunas de las temáticas abordadas por los invitados.

La segunda jornada consistió en un taller técnico dirigido a investigadores y gestores, con la participación de 22 personas, donde se introdujo el uso del código desarrollado para estimar la huella de arrastre. El encuentro finalizó con un espacio de discusión sobre posibles acciones y colaboraciones futuras.

“Desde la organización queremos destacar la amplia participación de instituciones científicas, organismos de gestión, organizaciones no gubernamentales de todo el país y el sector pesquero. El encuentro generó un valioso espacio de intercambio y debate sobre una temática compleja y controvertida como es el impacto de la pesca de arrastre de fondo, permitiendo abordar distintas miradas desde la ciencia y la gestión. Además, las discusiones realizadas durante el taller técnico favorecieron el intercambio de conocimientos y abrieron oportunidades para fortalecer el trabajo colaborativo y avanzar en futuras líneas de cooperación entre las instituciones participantes”, expresaron desde el Comité Organizador. (Fuente: CONICET)