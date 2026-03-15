La Máquina de Hacer Chorizos estará en el barrio San Miguel

El próximo miércoles 18 de marzo a partir de las 20:30 horas, en el Centro Cultural del barrio San Miguel ubicado en Garagarza 778 de Puerto Madryn, se presentará la murga “La Máquina de Hacer Chorizos” en el marco del programa “Alimentando la Cultura”.

La murga presentará su espectáculo “Perdedores Anónimos”, la propuesta invita al público a reírse de las pequeñas y grandes derrotas cotidianas. Con el humor ácido, la música en vivo y la crítica social que caracteriza al género, el show propone un espacio donde el fracaso se transforma en motivo de encuentro, reflexión y celebración colectiva.

“La Máquina de Hacer Chorizos”, reconocida por su trayectoria y su estilo irreverente, vuelve a escena con una propuesta que mezcla música, teatro y sátira, manteniendo viva la tradición murguera desde una mirada actual.

Las entradas son limitadas, con reserva previa y están libradas al aporte voluntario. Cabe destacar que con la misma se entregará un plato de comida.