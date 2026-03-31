La guerra en Medio Oriente dispara precios del combustible



El precio de los combustibles al consumidor se incrementaba hora tras hora en el mundo y dos casos puntuales son los de Israel e Italia, todo a causa de la guerra en Irán, según constató la Agencia Noticias Argentinas en consulta con medios internacionales.

Los precios de la gasolina en las estaciones de servicio de Estados Unidos subieron por encima de 4 dólares el galón por primera vez desde el verano de 2022. Esto sucede mientras la guerra en Irán continúa encareciendo los costes del petróleo, informó este martes The Washington Post.

El Ministerio de Energía de Israel anunció el lunes que el precio de la gasolina sin plomo de 95 octanos subirá a 8,05 séqueles (unos 2,54 dólares estadounidenses) por litro, frente a los 7,02 séqueles anteriores, lo que supone un incremento del 14,7 %.

El ministerio explicó que la subida (un problema que también se experimenta en la Argentina) se debe principalmente a un aumento de casi el 50 % en los precios del combustible en los países mediterráneos, en medio de los elevados precios mundiales del petróleo, vinculados a la guerra en curso con Irán.

El nuevo precio, que entrará en vigor el miércoles, es el más alto en más de tres años y medio, destaca el informe de la agencia de noticias Xinhua.

Las cifras del ministerio muestran que el último pico se registró en julio de 2022, alcanzando los 8,08 séqueles por litro. Kan TV News informó que el gobierno está considerando intervenir para reducir los precios mediante la reducción del impuesto especial.

El Ministerio de Finanzas se opone a esta medida, alegando el aumento del gasto derivado de la guerra y la necesidad de preservar los ingresos procedentes del impuesto sobre el combustible.

Lo que ocurre en Italia

El sector servicios de Italia enfrenta importantes aumentos de costos debido al impacto del conflicto en curso en Oriente Medio sobre los mercados energéticos mundiales, advirtió una importante asociación empresarial.

Según Confcommercio, la mayor asociación empresarial de Italia, las empresas de los sectores minorista y de servicios podrían ver aumentar sus facturas de electricidad en al menos un 8,5% en marzo.

En el peor de los casos, las pequeñas y medianas empresas podrían experimentar un aumento de hasta un 13,9% en los costos de electricidad en marzo en comparación con el promedio de enero-febrero, indicó la asociación.

También se espera que los precios del gas se disparen, con aumentos proyectados que van desde el 30% en un escenario base hasta un 43,5% en el peor de los casos, según la asociación.

Confcommercio pidió medidas más enérgicas para contener la volatilidad de los precios de la energía, instando al Gobierno a implementar plenamente las disposiciones descritas en un reciente decreto energético y a adoptar medidas urgentes adicionales para aliviar la carga sobre las empresas.

“La prioridad es apoyar a las microempresas y a las pequeñas empresas acelerando la agregación de la demanda y simplificando la inversión en eficiencia energética, para así reducir estructuralmente la exposición a las subidas de precios”, declaró la asociación.

A mediados de marzo, las autoridades italianas introdujeron una reducción temporal de los impuestos especiales sobre los combustibles como parte de un paquete más amplio destinado a apoyar a las empresas y a los hogares.

Las medidas también incluyen subvenciones específicas para familias vulnerables e iniciativas de reducción de costes para las empresas.

Emiratos Árabes Unidos

El Comité de Precios de Combustibles de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este martes un fuerte aumento en los precios de los combustibles para abril de 2026, con incrementos significativos en la gasolina y el diésel con respecto al mes anterior.

A partir del 1 de abril, la gasolina Super 98 subirá de 2,59 dirhams de los EAU (aproximadamente 0,71 dólares estadounidenses) a 3,39 dirhams de los EAU (0,92 dólares) por litro, un aumento del 30,9 %.

La Special 95 subirá de 2,48 dirhams de los EAU (0,68 dólares) a 3,28 dirhams de los EAU (0,89 dólares) por litro, un aumento del 32,3 %, mientras que la E-Plus 91 subirá de 2,40 dirhams de los EAU (0,65 dólares) a 3,20 dirhams de los EAU (0,87 dólares) por litro, un aumento del 33,3 por ciento.

El precio del diésel experimentará un aumento más pronunciado, pasando de 2,72 dirhams emiratíes (0,74 dólares) a 4,69 dirhams emiratíes (1,28 dólares) por litro, un incremento del 72,4 %.

Este aumento se produce tras una ligera subida en marzo, lo que indica un repunte más rápido en los precios del combustible.

Los analistas señalaron que el incremento se debió principalmente a la subida de los precios mundiales del petróleo, con el crudo Brent promediando más de 92 dólares por barril en las tres primeras semanas de marzo, en comparación con los aproximadamente 69 dólares del mes anterior.

Los Emiratos Árabes Unidos desregularon los precios del combustible en 2015, alineando las tarifas nacionales con los mercados internacionales.

Fuente: Agencia NA