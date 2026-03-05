DENUNCIA

Jueza declaró la nulidad tras la denuncia contra Carpintero


La jueza Mirta del Valle Moreno declaró la nulidad de los allanamientos, requisas y secuestros ordenados tras la denuncia del secretario general de ATE Trelew, José Severiche.

El planteo fue presentado por los abogados Federico Ruffa y Alfredo Pérez Galimberti, defensores de Gonzalo Carpintero y Ricardo Traversini Loza, quienes sostuvieron que los hechos denunciados no configuran delito.

Severiche había señalado que Carpintero, con Traversini como intermediario, le habría ofrecido dinero para generar conflicto e impedir el inicio de clases en Chubut.

En su resolución, la magistrada advirtió falta de fundamentación en el planteo fiscal, especialmente en relación con la figura de “funcionario público”, clave para encuadrar el delito de cohecho.

El fallo declaró la nulidad de las medidas y ordenó la devolución de los elementos secuestrados.

