Irán lanza por primera vez el misil Sejil contra Israel

La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) anunció este domingo el uso por primera vez del misil balístico de combustible sólido «Sejil» en una nueva oleada de ataques contra objetivos militares en Israel, según un comunicado difundido por la agencia Mehr.

Este proyectil, considerado una pieza «estratégica» dentro del arsenal de Teherán, posee un alcance de hasta 2.000 kilómetros, mide unos 20 metros de largo y pesa 23 toneladas. Su principal ventaja operativa radica en el uso de combustible sólido, lo que permite realizar lanzamientos rápidos desde plataformas móviles, una capacidad que fue probada con éxito en 2009 pero que no se había implementado en combate hasta la fecha..

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el despliegue del «Sejil» se produjo en el marco de la 54.ª oleada de ofensivas, donde también se emplearon misiles «Khorramshahr» – capaces de portar ojivas de 2 toneladas – junto a los modelos «Kheibar Shekan», «Qadr» y «Emad». Estos ataques fueron dirigidos con precisión contra centros de gestión aérea, industrias militares y concentraciones de tropas israelíes, representando un salto cualitativo en la intensidad del fuego cruzado.

Antes de la incursión con el misil «Sejil», la IRGC ya había ejecutado otra serie de bombardeos con diez misiles balísticos y drones contra centros de mando estadounidenses y diversos objetivos estratégicos en la región, extendiendo el área de impacto hacia los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Desde el Gobierno de Israel, el ministro de Exteriores, Gideon Sa’ar, ratificó que la contraofensiva se mantendrá vigente hasta eliminar las «amenazas existenciales» que representa el armamento iraní. La utilización de ojivas que oscilan entre los 500 y 1.000 kilos por parte del misil «Sejil» elevó el nivel de alerta en los sistemas de defensa aérea, dado el potencial destructivo y la velocidad de despliegue de estas unidades.

Mientras Israel anuncia nuevas oleadas de bombardeos en el oeste de Irán para neutralizar estas rampas de lanzamiento, el uso de tecnología balística avanzada posiciona el conflicto en una etapa de extrema tensión técnica y militar.