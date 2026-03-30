Intentó evadir un control, la persigueron y le secuestraron el vehículo

Este domingo, pasadas las 19:30 horas, personal policial de la Unidad Operativa Zona Sur de Comodoro Rivadavia que se encontraba realizando un control de tránsito en rotonda de Fracción XV, pudieron observar un vehículo Volkswagen Taos que intentó evadir el control retrocediendo por calle Codigo 748 hacia barrio Cordón Forestal.

Por tal motivo, y ante una evidente actitud sospechosa, se inició una persecución y se logra detener la marcha del rodado sobre calle Codigo 748 a la altura de la Cancha 7 de Diciembre.

En el lugar, le solicitaron a la conductora, la documentación correspondiente pero la mujer dijo no poseerla.

Los uniformados procedieron a verificar los datos del Volkswagen en sistema, y se comprobó que la patente colocada correspondía a una camioneta Toyota Hilux, y que la Taos posee un pedido de secuestro activo por robo.

Intervino personal de Sustracción de Automotores y personal de Comisaria Seccional Tercera de Comodoro Rivadavia, quien retiró el vehículo al depósito.