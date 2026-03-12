¿Guerra o excursión de fin de semana?

En el marco de los incesantes bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán y su réplica iraní a diversos países de la región, el presidente Donald Trump dio un mensaje contradictorio sobre la operación militar, al decir que se trata de una guerra, pero también de una “excursión” de corto plazo.

«Acaba usted de decir que es una pequeña excursión y dijo usted que es una guerra. Entonces, ¿cuál de las dos cosas es?», preguntó uno de los reporteros que viajaba con él en el estado de Ohio: «Bueno, es ambas cosas», respondió Trump. «Es una excursión que nos mantendrá fuera de una guerra, y la guerra va a ser, es decir, para ellos es una guerra», añadió.

El lunes, ante los republicanos de la Cámara, Trump describió la operación militar contra Irán como «una excursión de corto plazo», aunque más tarde prometió «avanzar con más determinación que nunca para alcanzar la victoria final». También exigió a Irán una «rendición incondicional».

Sin embargo, Trump luego se corrigió diciendo que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán terminará «pronto» porque «prácticamente no ha quedado nada para atacar».

Mientras tanto, funcionarios de Estados Unidos e Israel indicaron que se están preparando para al menos dos semanas más de ataques en Irán, y que no ha habido ninguna orden interna sobre cuándo podrían concluir tales ataques, se indicó en el reporte.