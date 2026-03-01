Estados Unidos hundió un buque iraní

Las fuerzas estadounidenses atacaron y hundieron un buque de guerra iraní en el Golfo de Omán este domingo, en el marco de la masiva ofensiva denominada “Operación Furia Épica”.

Según informó el Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM), una corbeta de la clase Jamaran fue alcanzada por proyectiles norteamericanos en las proximidades del muelle de Chah Bahar y se encuentra “hundiéndose en el fondo del mar”.

Ante el avance de la incursión, el ejército de Washington emitió un mensaje directo a las filas enemigas instándolas a que “dejen las armas” y abandonen las embarcaciones para evitar más bajas en el conflicto.

En paralelo, según supo la Agencia Noticias Argentinas, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó haber lanzado una contraofensiva exitosa mediante la cual el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln habría sido alcanzado por cuatro misiles balísticos.

A través de un comunicado, el organismo castrense de Teherán amenazó con convertir a “la tierra y el mar en el cementerio de los agresores terroristas”, en lo que presentan como una represalia por la muerte del líder supremo Alí Jamenei. Sin embargo, el Pentágono salió rápidamente al cruce de estas versiones y desmintió cualquier daño en su unidad insignia.

Desde el CENTCOM calificaron la afirmación iraní como una “mentira” y aseguraron que los proyectiles lanzados “ni siquiera se acercaron” al objetivo. De acuerdo con el reporte oficial de Washington, el USS Abraham Lincoln continúa operando con normalidad en la región, manteniendo el despliegue de aeronaves para dar soporte a la campaña militar en curso.

Mientras Irán insiste en haber vulnerado la seguridad del portaaviones, Estados Unidos ratificó la destrucción de la corbeta persa, marcando un domingo de máxima volatilidad bélica en las aguas del Golfo.

Fuente: Agencia NA