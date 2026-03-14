ESTADOS UNIDOS - GUERRA - IRÁN

Estados Unidos envió más de 50.000 soldados a Irán


Las autoridades del Pentágono confirmaron este viernes que Estados Unidos envió más de 50.000 efectivos para participar en los ataques contra Irán, junto a las fuerzas de Israel.

La secretaria de Prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, aseguró que «esas fuerzas han establecido el control sobre los dominios aéreo y marítimo y han atacado miles de objetivos iraníes identificados, demostrando un dominio operativo», según una publicación en X del Departamento de Guerra de Estados Unidos.

El Comando Central informó que alrededor de 6.000 objetivos han sido atacados, con más de 60 buques y 30 embarcaciones colocadoras de minas dañadas o destruidas, añadió la publicación, según pudo averigura la Agencia Noticias Argentinas.

Las armas empleadas en la operación incluyen una amplia gama de bombarderos, aviones de combate, aeronaves de guerra electrónica y de reconocimiento, sistemas aéreos no tripulados, plataformas de defensa antimisiles, sistemas de artillería, buques de guerra, equipos antidrones, medios de reabastecimiento en vuelo y aviones de transporte de carga, señaló la publicación.

Además, el organismo confirmó este viernes la muerte de los seis tripulantes de un avión cisterna estadounidense KC-135 que se estrelló el jueves en el oeste de Irak, lo que eleva a al menos 13 el número total de militares estadounidenses fallecidos desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques militares conjuntos contra Irán el 28 de febrero.__IP__

Más de 1.300 civiles han perdido la vida y se han destruido 9.669 instalaciones civiles en Irán a causa de los ataques, afirmó el martes Amir Saeid Iravani, representante permanente de Irán ante las Naciones Unidas.

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