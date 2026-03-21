ESQUEL - SALUD

Esquel será la sede de dos encuentros de Salud provincial

Los días 7, 8 y 9 de abril, Esquel será sede de las Jornadas Provinciales de Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno (TCST) y las de Promoción de la Salud.
Las actividades son organizadas por la cartera sanitaria provincial y el Hospital Zonal de Esquel, con la colaboración del municipio local; y se llevarán a cabo durante tres días consecutivos en la Sociedad Rural de la ciudad cordillerana (Av. Hipólito Yrigoyen N° 1.110); estando destinadas a equipos de salud de toda la provincia.
Para formar parte de los encuentros los interesados deberán inscribirse previamente de forma online.

Jornadas de TCST

La 9° edición de la “Jornada Provincial de Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno” se desarrollará los días martes 7 y miércoles 8 de abril, de 8 a 15 horas, y es organizada por la Secretaría de Salud, con el importante acompañamiento no solo del Hospital Zonal de Esquel sino también de la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD) Zona Noroeste y la Supervisión Zonal de TCST.
La propuesta se realizará bajo el lema “Potenciando el Rol de los y las Trabajadores/as Comunitarios/as de Salud en Terreno que la comunidad necesita”, revalorizando a los agentes como pilares estratégicos del Primer Nivel de Atención (PNA).
De esta forma, se apunta a efectuar un abordaje integral de la salud desde una perspectiva territorial comunitaria y de derechos.
En ese contexto, la 9º edición de estas jornadas se propone como un espacio institucional de análisis, ordenamiento y planificación, orientado a mejorar la eficiencia, el impacto sanitario, y la coherencia de las intervenciones comunitarias en todo el territorio provincial.
Los interesados en inscribirse para ser parte de las actividades planificadas deberán acceder al siguiente link: https://forms.gle/NTihVCUtEpthmVA1A

Jornadas Provinciales de Promoción de la Salud

Respecto a las Jornadas Provinciales de Promoción de la Salud, la 3º edición de este encuentro se realizará el jueves 9 de abril, de 8 a 15 horas, en la Sociedad Rural de Esquel, bajo el lema “Integrar equipos para responder a la comunidad”.
Estas jornadas están dirigidas a los equipos dedicados a la Atención Primaria de la Salud (APS) en zonas urbanas y rurales, y otros sectores vinculados al trabajo territorial sanitario.
En esa línea, la propuesta se llevará a cabo haciendo foco en la importancia de revisar el rol del equipo de APS como actor estratégico en la integración del sistema, y en larespuesta a las necesidades reales de la comunidad.
De ese modo, se tiene como propósito pasar de la reflexión a la acción, generando un espacio de trabajo colectivo y una construcción de acuerdos operativos, con productos concretos que orienten la práctica territorial.

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