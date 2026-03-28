En plena era negacionista, vuelve la Hora del Planeta

En medio de un clima político internacional incierto, donde las políticas climáticas se estancan y aumenta la presión social sobre la transición ecológica, la Hora del Planeta 2026 celebra sus dos primeras décadas.

Este evento global, programado para este 28 de marzo entre las 20:30 y 21:30 horas, busca reunir a millones de personas en casi 200 países con el lema “Apaga la luz, defiende el planeta”. Iniciada hace veinte años en Sídney, la Hora del Planeta se ha convertido en una de las movilizaciones ambientales más significativas del mundo.

Logros

La edición de 2026 enfatiza los avances logrados, situando la agenda climática y de biodiversidad en el centro del debate. Se destacan hitos como la recuperación de especies icónicas, la disminución del uso del carbón en Europa y la aprobación de leyes clave como la Ley de Restauración de la Naturaleza.

No obstante, el contexto actual muestra un desgaste, afirman desde la fundación World Wildlife Fund (WWF), agregando que las políticas ambientales rápidas han generado tensiones que ponen en riesgo estos avances.

El panorama internacional ha cambiado drásticamente en años recientes. Factores como conflictos, inestabilidad económica y eventos climáticos extremos han creado un clima de incertidumbre que amenaza la agenda ambiental.

La polarización política y el aumento de discursos opuestos a las políticas climáticas dificultan los acuerdos internacionales. La próxima COP31 en Turquía se enfrenta a resultados escasos tras años de negociaciones.

A pesar de los logros en política climática, la biodiversidad sigue siendo relegada. WWF alerta que muchos consideran la pérdida de biodiversidad un problema secundario.

No obstante, tratados recientes como el Tratado de Alta Mar, que entra en vigor en 2025, suponen un avance crucial para proteger los océanos, uno de los mayores retos globales.

La Hora del Planeta 2026 no solo reclama logros pasados, sino que también busca mantener su impacto, evitando que se convierta en un gesto simbólico sin movilización efectiva.

WWF subraya la necesidad de renovar el mensaje y fomentar la participación ciudadana, especialmente en un contexto donde crece la “fatiga climática”.

Con 20 años de historia, la Hora del Planeta aspira a seguir siendo una herramienta poderosa de concienciación global, enfrentando el desafío de acelerar acciones sin retroceder.

El escenario global es más inestable, con conflictos, presiones económicas y fenómenos extremos que complican los esfuerzos climáticos. Las negociaciones internacionales enfrentan más resistencia, dificultando acuerdos cruciales.

Al mismo tiempo, la protección de la biodiversidad sigue siendo una prioridad menor. Las organizaciones ambientalistas enfatizan la necesidad de proteger los ecosistemas, destacando que los avances en los océanos son un paso adelante, pero aún insuficientes.