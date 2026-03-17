En el Cenpat se realizarán las primeras jornadas chubutenses de arte, ciencia e investigación

Del 16 al 18 de abril, en Puerto Madryn, se llevarán a cabo las I Jornadas Chubutenses de Arte, Ciencia e Investigación organizadas por el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH) del CCT CONICET-Cenpat y auspiciadas por la Municipalidad local. Participarán además la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Universidad Tecnológica Nacional, delegación Chubut (UTN) y la Universidad del Chubut (UDC).

Actividades

Durante el encuentro habrá conferencias magistrales, mesas de trabajo, muestras artísticas y talleres. Estará orientado a la interacción entre el arte y la ciencia en beneficio de la comunidad abarcando ramas como imágenes y fotografía, artes visuales, literatura, arte en educación y salud, arte, territorio y patrimonio cultural, tecnología y comunicación. También se realizarán talleres de edición de sonido, construcción de vasijas silbadoras precolombinas, revelado fotográfico con plantas, ilustración, escritura creativa, danza y archivo, entre otros.

Además, se contará con una serie de talleres en la sede de la UTN sobre usos sociales de la práctica coral, el canto colectivo y una muestra fotográfica. En tanto, la mayor parte de los talleres, clases magistrales y mesas de trabajo se desarrollarán en los auditorios del Cenpat, la UNPSJB y en el Parador Municipal.

Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 31 de marzo a través de la web ipcsh.conicet.gov.ar.