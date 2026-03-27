El Teatro del Muelle de Puerto Madryn presenta “Intangible”

Este sábado 28 de marzo a las 21 horas, en el Teatro del Muelle de avenida Rawson 60 de Puerto Madryn, se presentará la obra “Intangible”. En el marco de la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia, la función será con entrada libre y gratuita, aunque debido a la disposición escénica el aforo es limitado a 50 personas, por lo que se solicita retirar las entradas con antelación en la sede del teatro.

La obra

La propuesta está a cargo del grupo de danza teatro Eppur si muove y se presenta como una reflexión profunda sobre la memoria y la identidad. La obra surge como una necesidad de abordar desde la escena la memoria viva, tomando como punto de partida el archivo testimonial de nietos y nietas restituidos y el legado de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Desde una estética poética y física, “Intangible” articula lenguajes de la danza contemporánea y el teatro testimonial, en una puesta donde lo sensible y lo político conviven. El documento se transforma en cuerpo, voz y movimiento, dando lugar a una experiencia escénica que interpela al espectador desde lo emocional.

En este marco, la escena se convierte en un espacio de reconstrucción simbólica donde los cuerpos hablan desde la ausencia, las luces delinean recuerdos y la respiración colectiva evoca la persistencia de la verdad.

La obra es interpretada por Patricia Mazzeo, Paz García Olais y Soledad Zabala, con dirección y coreografía de Tatiana Swidzinski y asistencia técnica e iluminación a cargo de Marcela Torres Borda.