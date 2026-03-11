El ministro de Deportes de Irán descartó que vayan al Mundial 2026



El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyalami, sembró dudas sobre la posibilidad de que la selección de fútbol de su país dispute el Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México por la guerra en Medio Oriente.

En una entrevista para la agencia DPA, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, Donyalami subrayó que “desde que este Gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no tenemos condiciones para participar en el Mundial”.

Esta declaración fue en referencia a la muerte del ayatolá Alí Jamenei, quien murió durante los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel a Irán que comenzaron el 28 de febrero.

“Debido a las maliciosas medidas tomadas contra Irán, nos vimos obligados a librar dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros compatriotas fueron asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”, sentenció Donyalami.

Si bien la decisión no es definitiva, todo indica que Irán no participará del Mundial 2026, por lo que la FIFA tendrá que decidir qué hacer para cubrir su ausencia.

Además, todos los partidos de Irán en la fase de grupos del Mundial, que serán ante Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, serán en Estados Unidos, lo que complica aún más su participación.

Por otra parte, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, también puso sobre la mesa la posibilidad de ausentarse: “¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos si el Mundial fuera tan político como lo fue en Australia?”.

Esta referencia de Taj se debe a lo ocurrido durante la Copa Asiática en Australia, donde seis jugadoras iraníes decidieron quedarse en dicho país al recibir visas humanitarias por parte del Gobierno después de negarse a cantar el himno.