El Gobierno reasigna el sistema de transporte de gas natural para adaptarlo a Vaca Muerta

La Secretaría de Energía de la Nación instruyó al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) a realizar una reasignación integral de las capacidades del sistema de transporte de gas natural con el objetivo de adecuar la infraestructura a la nueva matriz de abastecimiento del país.

El sistema vigente fue diseñado cuando las cuencas Norte y Austral concentraban la oferta, pero la declinación de estas áreas dejó contratos y rutas asociados a volúmenes que ya no existen.

En la actualidad, la producción de gas se concentra en la Cuenca Neuquina, impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta.

La medida se tomó mediante la Resolución 66/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial y que procesó Agencia Noticias Argentinas.

Esta norma busca corregir distorsiones que encarecían el abastecimiento y generaban rutas técnicamente inservibles.

La reorganización implica que cada distribuidora contará con rutas asociadas a cuencas con gas real, asegurando que cubran primero su demanda prioritaria,

Las fuentes oficiales indicaron que “la organización ajusta los contratos para que reflejen la disponibilidad efectiva de gas por cuenca”,

Como parte del plan, las empresas ENARSA y CAMMESA suspenderán los contratos de transporte firme vinculados al esquema anterior,

Esto se realiza para optimizar el uso de la capacidad existente, especialmente en el Gasoducto Perito Moreno.

El Gobierno afirmó que el resultado será un sistema más eficiente y transparente, avanzando hacia una “solución estructural y definitiva del transporte de gas en la Argentina”.

Finalmente, el ENARGAS convocará a una consulta pública.

Este paso es necesario para la adecuación regulatoria y la aprobación de los nuevos cuadros tarifarios que surgirán de este reordenamiento.