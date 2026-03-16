El festejo de Michael B. Jordan al ganar Mejor Actor en los Oscar 2026

El actor Michael B. Jordan fue elegido como el Mejor Actor en la 98° edición de los Premios Oscar, por su doble interpretación de Stack y Smoke en la galardonada “Pecadores”, superando a Timothée Chalamet y Leonardo DiCaprio.

«Gracias a todos los presentes y a todos los que me siguen desde casa por apoyarme a lo largo de mi carrera. Lo agradezco de verdad», dijo durante su discurso. “Sé que quieren que me vaya bien, y yo quiero que me vaya bien porque apuestan por mí, así que gracias por seguir apostando por mí. Voy a seguir superándome y voy a seguir siendo la mejor versión de mí mismo”, expresó emotivo.

De esta forma, Jordan se convierte en el sexto actor afrodescendiente en recibir el Premio Oscar en la categoría de Mejor Actor, algo que no dejó pasar por alto en su discurso. Con una mención a Sidney Poitier, Denzel Washington, Jamie Foxx, Forest Whitaker, Will Smith y Halle Berry, el artista les agradeció por ser los «gigantes que abrieron camino en la industria».

Las cámaras del evento captaron que, tras retirarse del escenario con una estruendosa ovación de sus pares, fue recibido por los actores Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro, quienes lo felicitaron por su logro.

El festejo de Michael B. Jordan en una hamburguesería

La noche no terminó ahí para el actor. Mientras muchos de sus pares pasaban por sus hoteles para un cambio de atuendos para luego dirigirse a las afterpartys de los Oscar’s, Michael B. Jordan decidió hacer una parada express junto a su equipo en una reconocida hamburguesería de Los Ángeles.

En cuestión de minutos, el establecimiento se llenó de fotógrafos y fanáticos que se acercaron a ver al actor sosteniendo su premio, mientras realizaba una extensa orden de comida rápida para todos sus acompañantes.