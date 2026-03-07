CORO JUVENIL - PUERTO MADRYN

El Coro Juvenil de Madryn abrió su convocatoria 2026

Desde la Subsecretaría de Cultura de Puerto Madryn invitaron a sumarse al Coro Juvenil Municipal que dirigen Fabiana Solana y Alejandro Sanabra. Todos los interesados o interesadas mayores de 13 años deben concurrir los días de ensayo, martes y jueves de 19 a 20:45 en la Casa de la Cultura, ubicada en Roque Sáenz Peña 86.
Se trata de una propuesta que abarca una perspectiva juvenil diferente trabajando la inclusión, inserción y construcción sobre temáticas actuales abordándolas con la música coral. No es requisito tener conocimientos musicales o corales, sino solamente las ganas de incursionar en un mundo nuevo.

