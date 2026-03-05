Difunden en Buenos Aires las acciones de conservación marina realizadas en Chubut

Se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires el evento “El Mar en la Ciudad”, organizado por el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, en el marco del Proyecto Mares, que integra Chubut y que cuenta con financiamiento de la Unión Europea.

Se trató de una experiencia interactiva y educativa que estuvo orientada a las familias y al público general, con foco en resaltar el valor del Mar Patagónico como un ecosistema clave para la conservación de la diversidad de formas de vida marinas del Cono Sur y el equilibrio que nos aportan a través de sus servicios ambientales.

La jornada

Desarrollado en el predio del Ecoparque, ubicado en el barrio de Palermo frente a la Plaza Italia en Buenos Aires, “El Mar en la Ciudad” contó con una gran asistencia de público y en la ocasión la subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas del Chubut, Nadia Bravo, expuso en forma detallada los múltiples trabajos de conservación y protección que se realizan durante todo el año en la extensa costa marina que posee nuestra provincia.

Además de Bravo, también representaron a Chubut el director regional de Turismo Delegación CABA, Sebastián Sarsfield, y el equipo de trabajo que se desempeña en la Casa del Chubut en Buenos Aires.

Durante el transcurso del evento, los visitantes tuvieron la posibilidad de recorrer distintos espacios que reflejaron la diversidad de acciones que hoy se están llevando adelante para proteger el mar. Además, se desarrollaron encuentros con 10 organizaciones comprometidas con la salud del mar, las cuales compartieron su trabajo a través de experiencias interactivas y educativas.

También se llevó a cabo un ciclo de relatos breves y accesibles sobre historias marinas, con especialistas que compartieron historias reales de conservación, investigación y acción; y al finalizar el evento un espectáculo de Circo Reciclado, como propuesta artística que combina creatividad y conciencia ambiental, invitando a reflexionar desde la emoción.

“El Mar en la Ciudad” invitó a descubrir que el cuidado del Mar Patagónico es una responsabilidad compartida y que la transformación comienza cuando el conocimiento, la cooperación y la participación se conectan y trabajan en forma integral.

Conservación de la costa marina chubutense

Bravo dijo que “para nosotros representa una gran alegría tener la posibilidad de exponer los resultados de estos años de trabajo en materia de conservación de nuestra costa marina, en un evento de alcance nacional como ‘El Mar en la Ciudad’ que nos convoca en Buenos Aires, organizado por el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, en el marco del Proyecto Mares”.

La funcionaria provincial recordó que “al Proyecto Mares lo integran la provincia del Chubut, la Administración de Parques Nacionales, que somos los aliados estratégicos con el Foro del Mar Patagónico, a partir del cual se genera el Proyecto Mares, el cual es financiado por la Unión Europea. Todas las ONG que forman parte del foro nos acompañaron durante estos años en la ejecución del proyecto”.

“En Chubut, el proyecto involucró a la Secretaría de Pesca, la Secretaría de Ambiente y al Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas: lo que hicimos fue trabajar en la Península Valdés y en el Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral, junto a Parques Nacionales, en temas que estaban pendientes de resolver como por ejemplo generar un programa de monitoreo de flora, de fauna, indicadores turísticos. También se trabajó fuertemente a través de la mesa de residuos pesqueros que tiene la provincia. Se logró generar mucha concientización y diversas campañas de recolección de residuos, se hicieron limpiezas muy grandes en estas dos áreas protegidas”, destacó.

La funcionaria provincial hizo hincapié en destacar que “este trabajo fue posible realizar gracias al gran apoyo que nos brindó el gobernador Ignacio Torres. Hoy queremos agradecerle especialmente a él y también al vicegobernador Gustavo Menna y al ministro de Turismo Diego Lapenna, y a todos los ministros y secretarios que forman parte de esta alianza estratégica”.

“Es un proyecto que se consolidó durante estos años y hoy podemos mostrarlo en todos lados porque la idea es que sea un proyecto ejemplificador para otras áreas protegidas de otras provincias, y hemos tenido la oportunidad de poder presentarlo también en el Congreso de los Océanos en Francia el año pasado junto con la creación del nuevo Parque Provincial Patagonia Azul, con la ampliación marina de Punta Marqués”, detalló la subsecretaria.

Para finalizar, la funcionaria indicó que “la conservación y el turismo pueden ser aliados estratégicos, podemos trabajar en conjunto, siempre y cuando tengamos en cuenta todo lo que ya sabemos qué se puede hacer y qué no dentro de un área protegida. Traer ‘El Mar a la Ciudad’, como se llama este evento, para nosotros es importante porque hay muchas familias de Buenos Aires y de otros lugares de la Argentina que a lo mejor no conocen una ballena, un pingüino, una orca. Estas actividades forman parte de una política de promoción turística que nosotros ya tenemos en el Ministerio y que se desarrolla en forma permanente no sólo en nuestro país sino también en diferentes lugares del mundo”.