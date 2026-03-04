Descubren una nueva supertierra en un sistema planetario cercano

Un equipo internacional liderado por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) identificó una “supertierra” orbitando la estrella HD 176986, situada a unos 91 años luz del sistema solar.

Con este descubrimiento, ya son tres los planetas conocidos en torno a esta estrella enana naranja de tipo K, ligeramente más pequeña que el Sol. En 2018 se descubrieron los dos primeros planetas del sistema; HD 176986 b, con un periodo orbital de 6,5 días; y HD 176986 c, con un periodo orbital de 16,8 días.

Tras años de observaciones con instrumentos de última generación, los investigadores lograron detectar la señal de un tercer planeta, bautizado como HD 176986 d.

Complejidad del descubrimiento

Detectar planetas con señales tan débiles es un reto. Los científicos debieron descartar que la señal proviniera de la actividad estelar.

Se realizaron pruebas exhaustivas que confirmaron su naturaleza planetaria.

Se aplicaron técnicas innovadoras para depurar los espectros de luz de la estrella y separar los efectos de la actividad estelar.

Destaca la herramienta Yarara, desarrollada en la Universidad de Oxford, que corrige fuentes de ruido que pueden imitar o ocultar señales planetarias.

Método de detección

El planeta fue descubierto mediante el método de velocidad radial (RV), que mide el movimiento de la estrella inducido por la atracción gravitatoria de los planetas que la orbitan.

Se recopilaron más de 350 noches de observaciones con diferentes espectrógrafos.

Uno de ellos está instalado en el Telescopio Nazionale Galileo del Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma.

Importancia científica

El hallazgo de HD 176986 d evidencia la relevancia de las campañas de observación prolongadas y el uso de técnicas avanzadas para detectar mundos difíciles de identificar. Además, amplía el catálogo de supertierras conocidas y ofrece nuevas oportunidades para estudiar la diversidad de sistemas planetarios en la galaxia.

La detección de esta nueva supertierra refuerza el papel del IAC y de la astronomía española en la exploración de exoplanetas. HD 176986 d se suma a un sistema que ya despierta gran interés científico y que podría aportar claves sobre la formación y evolución de planetas similares a la Tierra en entornos cercanos al nuestro.

Características de la nueva supertierra

– Masa mínima: menos de siete veces la de la Tierra.

– Clasificación: supertierra, más masiva que nuestro planeta pero mucho más pequeña que los gigantes gaseosos.

– Periodo orbital: 61,4 días alrededor de su estrella.

– Rareza: solo se conocen una docena de planetas con periodos superiores a 50 días y masas menores a siete veces la terrestre, lo que lo convierte en un hallazgo excepcional.

La supertierra HD 176986 d tiene una masa sorprendente y orbita a 91 años luz.