Córdoba tendrá un hospital gratuito veterinario 24 horas

La Municipalidad de Córdoba comenzó la construcción del Hospital Veterinario Municipal de Urgencias en barrio San Vicente, en el edificio histórico del ex Dispensario Dermatológico Guillermo Basombrío, que contempla la recuperación total de 215 m² y un anexo de recepción de 30 m².

El hospital compartirá el predio con el cuarto Centro de Castraciones (CDC) de la ciudad. Será gratuito, atenderá perros y gatos en riesgo de vida y estará abierto las 24 horas, todos los días del año.

Historia del edificio y diseño arquitectónico

El inmueble tiene sus orígenes a fines del siglo XIX, cuando funcionaba como leprosería frente al Cementerio San Vicente. Luego se consolidó como dispensario dermatológico y se convirtió en un hito sanitario de la ciudad. Desde 2019 permanecía desocupado y deteriorado, hasta que se decidió su refuncionalización.

Los arquitectos Martín Coll y Pablo Gordillo explicaron que la obra divide el inmueble en dos alas independientes con recepción compartida; el ala oeste tendrá el servicio de urgencias para perros y gatos, con espacios diferenciados; y el ala este, el Centro de Castraciones, con quirófanos y salas de recuperación.

En una segunda etapa se sumarán 150 m² adicionales para internación y áreas administrativas.

Equipamiento y servicios

El municipio ya adquirió el 70 % del equipamiento, incluyendo rayos X, ecógrafos y jaulas para terapia intensiva. El hospital atenderá casos críticos como animales atropellados, politraumatismos, peleas entre perros e intoxicaciones.

El subdirector de Castraciones, Gastón Citati, destacó que se trata del primer hospital veterinario municipal de urgencias del país, con guardias nocturnas y capacidad de internación.

Una sola salud

El presidente del Ente BioCórdoba, Fabián Lattanzi, explicó que el hospital responde al concepto de “una sola salud”, integrando la salud humana y animal. La obra se ejecuta con mano de obra municipal y profesionales veterinarios participaron en el rediseño del edificio.

El concejal Juan Balastegui (UCR) recordó que impulsó el proyecto de ordenanza hace dos años, con la convicción de que el bienestar animal también es salud pública.

Plazos y puesta en valor

La primera etapa de la obra demandará tres meses y medio, con inauguración prevista para julio de este año. Además de su función sanitaria, la intervención reincorpora a la trama urbana un edificio histórico que permanecía ocioso desde 2019.

El Hospital Veterinario Municipal de Urgencias de Córdoba será un hito nacional: un servicio gratuito, abierto las 24 horas, que atiende animales en riesgo de vida y se complementa con un centro de castraciones. La obra combina recuperación patrimonial, innovación sanitaria y políticas públicas de bienestar animal.