CONTAMINACIÓN - EUROPA - FERRYS - MEDIOAMBIENTE

Confirman que los barcos contaminan más que los autos

Un estudio de la ONG Transport & Environment (T&E) reveló que en 2023, 1.043 ferrys europeos emitieron 13,4 millones de toneladas de CO₂, equivalente a las emisiones de 6,6 millones de coches en un año. Estos barcos, esenciales para conectar islas con el continente y considerados alternativa al avión, son en muchos casos antiguos y altamente contaminantes.
En ciudades portuarias como Barcelona, Dublín y Nápoles, los ferrys generan más contaminación tóxica por óxidos de azufre (SOx) que todos los coches de esas urbes. Los SOx provocan problemas respiratorios, agravan el asma y contribuyen a la lluvia ácida.

Puertos más afectados

Dublín es la ciudad portuaria más contaminada de Europa por SOx. Las Palmas (Gran Canaria) y Holyhead (Gales) también están entre las más afectadas. Mientras que el puerto más emisor de CO₂ de Europa es Barcelona, con ferrys que expulsan 1,8 veces más SOx que todos los coches de la ciudad.
A partir de mayo de 2025, el Mediterráneo fue designado como Área de Control de Emisiones de Azufre, obligando a reducir el contenido de azufre en combustibles marítimos del 0,5 % al 0,10 %. Sin embargo, Canarias no está incluida en esta normativa, lo que podría convertir a Las Palmas en el puerto más contaminante en 2027.

Ferri eléctrico

Los ferrys eléctricos son una alternativa viable, puede reducir las emisiones de CO₂ hasta un 42 %, mejorar la calidad del aire en ciudades portuarias y abaratar los costes de explotación.
El informe estima que al menos el 60 % de la flota europea podría funcionar con baterías hacia 2035, y muchas rutas ya hoy serían más baratas en modo eléctrico.
El principal desafío para generalizar los ferrys eléctricos es la infraestructura de recarga. Sin embargo, T&E sostiene que el reto es menor de lo esperado: el 57 % de los puertos solo necesitaría cargadores pequeños de menos de 5 MW para operar ferrys eléctricos.
Los ferrys deben conectar comunidades, no contaminarlas. La electrificación de la flota europea podría reducir drásticamente las emisiones y mejorar la calidad de vida de millones de personas en ciudades portuarias. Con una edad media de 26 años para los ferrys, el momento de una renovación limpia es ahora.

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