Confirman análisis positivo de cocaína en una recién nacida



Luego de que una mujer denunciara públicamente que en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia quisieron quitarle la custodia de su nieta recién nacida por un supuesto análisis positivo de cocaína, desde el centro de salud brindaron su versión de los hechos.

La jefa del servicio de Neonatología, Elena Acosta, explicó a los medios que en el hospital se aplican protocolos médicos específicos cuando existen antecedentes de consumo de sustancias durante el embarazo.

“Nosotros en el hospital tenemos protocolos para aquellas mamás que tienen antecedentes de consumo. Se le pide tóxicos en orina a la mamá y al bebé”, señaló.

Según detalló, si ambos resultados son negativos, el recién nacido permanece con su madre y se habilita la lactancia materna sin restricciones. “En los casos en que los dos son negativos, queda ahí. El bebé pasa con su mamá y se permite la lactancia materna”, explicó.

Qué ocurrió con la bebé

De acuerdo con la explicación médica, la situación que generó el conflicto se originó porque el estudio de la madre fue negativo, pero el de la recién nacida arrojó un resultado positivo.

“No hubo error. Ella dio negativo en laboratorio, pero el bebé dio positivo. Entonces en ese caso se ingresa al bebé 24 horas para observación para ver que no tenga un síndrome de abstinencia”, afirmó Acosta.

En esos casos, el recién nacido permanece en la unidad de neonatología bajo monitoreo médico para evaluar su evolución clínica.

Durante ese período, el equipo de salud controla signos vitales y posibles síntomas vinculados al consumo de sustancias durante el embarazo.

“Se hace un control que se llama test de Silverman, donde evaluamos la frecuencia cardíaca, respiratoria, irritabilidad o succión excesiva. También pueden presentarse pausas respiratorias o convulsiones”, indicó.

Observación médica y nuevo estudio

La profesional explicó que el protocolo establece una observación inicial de al menos 24 horas para verificar que el bebé no desarrolle síntomas compatibles con síndrome de abstinencia neonatal.

Luego se repite el análisis toxicológico. “Al otro día se repite el estudio y, como ya negativiza y el bebé no presentó ninguna alteración, vuelve con su mamá”, aseguró.

En ese contexto, remarcó que el objetivo de estas medidas es exclusivamente clínico y preventivo, para evitar complicaciones de salud en el recién nacido.

Posibles complicaciones

Acosta explicó que los recién nacidos expuestos a consumo de sustancias durante el embarazo pueden desarrollar cuadros clínicos graves si no son controlados a tiempo.

“Nosotros hemos tenido casos con síndrome de abstinencia, desde convulsiones, hipoglucemias, hemorragias, apneas o paros respiratorios”, detalló.

Por esa razón, sostuvo que la internación preventiva en neonatología permite realizar un seguimiento constante. “Acá estamos en forma permanente médicos y enfermeros monitoreando a los bebés”, indicó.

El rol del Servicio de Protección

La médica también aclaró que el personal del hospital no toma decisiones sobre la custodia del recién nacido. Según explicó, cualquier intervención en ese sentido corresponde a otros organismos.

“Nosotros solamente vemos la parte clínica del bebé. Si se llega a plantear una separación, eso lo decide el Servicio de Protección de Derechos, no el hospital”, afirmó.

También remarcó que durante la observación el contacto con la familia no se interrumpe.

“La mamá y el papá pueden estar constantemente con su bebé. No impedimos ningún contacto, salvo en el caso de la lactancia si hay un resultado positivo”, precisó.

Casos cada vez más frecuentes

Finalmente, la jefa de Neonatología advirtió que este tipo de situaciones vinculadas al consumo de sustancias durante el embarazo se registran con mayor frecuencia en los últimos años. “Hay muchos casos, cada vez más, sobre todo en adolescentes”, señaló.

Por ese motivo, explicó que los controles comienzan incluso antes del parto, cuando existen antecedentes detectados durante el seguimiento del embarazo. “Por eso desde antes ya se piden los estudios toxicológicos, tanto a la mamá como al bebé”, concluyó.

Fuente: Crónica