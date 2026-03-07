Colapinto largará 16° en el GP de Australia de Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) no pudo destacar en la clasificación y largará 16° en el Gran Premio de Australia, correspondiente a la primera fecha del campeonato de Fórmula 1.

La pole position quedó en manos del británico George Russell (Mercedes), mientras que la gran decepción fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien chocó en la Q1 e iniciará 20°.

La clasificación para Colapinto inició de buena manera, ya que pudo cerrar la Q1 con un agónico 15° puesto que le permitió meterse en la Q2 cuando el reloj ya estaba en cero, con un tiempo de 2:21,200.

De esta manera, los eliminados en la primera tanda clasificatoria habían sido el español Fernando Alonso (Aston Martin), el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el español Carlos Sainz Jr. (Williams) y el canadiense Lance Stroll.

La participación de Colapinto en esta clasificación finalizó en la segunda tanda clasificatoria, donde no pudo dar una buena vuelta y se tuvo que conformar con el tiempo de 1:21,270, que lo dejó en el 16° lugar.

Otro de los eliminados en la Q2 fue su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, quien finalizó 14°. Tampoco pudieron superar el corte el alemán Nico Hulkenberg (Audi), el británico Oliver Bearman (Haas), el francés Esteban Ocon (Haas) y el tailandés Alexander Albon (Williams).

Finalmente, en la Q3 el dominio fue absoluto para los pilotos de Mercedes, que consiguieron el 1-2 y largarán en la primera fila de la parrilla.

El mejor tiempo quedó en manos de Russell, quien giró en 1:18,518, mientras que el italiano Andrea Kimi Antonelli quedó a 293 milésimas.

Una de las sorpresas fue el francés Isack hadjar, que en su primera carrera en Red Bull largará tercero. Al lado suyo, en el cuarto lugar, comenzará el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Los otros pilotos que iniciarán en el top 10 son el australiano Oscar Piastri (McLaren), los británicos Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Ferrari), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el bitánico Arvid Lindblad (Racing Bulls) y el brasilero Gabriel Bortoleto (Audi).

La carrera del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 está programada para este domingo a la una de la madrugada.