Claudio Vidal expone en Nueva York el potencial productivo de Santa Cruz

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, inició este lunes su agenda de trabajo en la ciudad de Nueva York en el marco de Argentina Week 2026, un encuentro internacional que reúne a autoridades nacionales, gobernadores, empresarios e inversores con el objetivo de presentar las oportunidades de desarrollo que ofrece el país.

Durante la jornada, el mandatario santacruceño participó del evento organizado por Amazon Web Services (AWS), cuyo eje central fue “IA: redefiniendo la competitividad económica”, un espacio de análisis y debate que convoca a líderes del sector tecnológico, representantes gubernamentales y referentes del ámbito empresarial para abordar el impacto de la inteligencia artificial en la economía global.

La participación de Vidal en este tipo de encuentros forma parte de una agenda internacional orientada a posicionar a Santa Cruz en el escenario global de inversiones, mostrando las oportunidades que ofrece la provincia en sectores estratégicos como la energía, la minería y el desarrollo industrial.

En ese marco, el gobernador expone ante referentes del ámbito económico y tecnológico las fortalezas productivas de Santa Cruz, destacando sus recursos naturales, la experiencia de la provincia en actividades extractivas y energéticas, y el potencial que existe para ampliar la matriz productiva con nuevas inversiones.

Argentina Week es considerado uno de los espacios más importantes de promoción económica del país en el exterior, ya que permite generar vínculos con empresas, fondos de inversión y actores clave de la economía internacional.

La presencia del gobernador Claudio Vidal en Nueva York apunta a mostrar el potencial de Santa Cruz ante el mundo y abrir nuevas oportunidades que impulsen el crecimiento, el empleo y el desarrollo productivo de la provincia.