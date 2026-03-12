Caputo cierra una nueva licitación de pesos y dólares

El Gobierno nacional cierre este jueves una nueva licitación de títulos en pesos y en dólares en el mercado local para refinanciar vencimientos y hacer caja para el pago a acreedores privados en julio.

La Secretaría Finanzas, ahora a cargo de Federico Furiase, licita instrumentos para afrontar obligaciones por $ 9,4 billones.

En principio los vencimientos eran por $10,3 billones, pero tras el canje entre el Banco Central y el Tesoro Nacional que se realizó en los últimos días se redujo el monto total.

El mercado está expectante al resultado para definir la estrategia del Ministerio de Economía en un contexto internacional desafiante, pero más maleable en el frente interno.

También se ofertan AO27 por US$250 millones que se usarán para pagar el compromiso por US$4500 millones de mitad de año.

Aquí se observará cuál será la tasa que pagará el Gobierno y el nivel de posturas. Mañana habrá una segunda vuelta por US$100 millones. Los resultados se conocerán luego de las 17 de hoy.