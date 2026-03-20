Arranca el Campeonato Patagónico de Motocross



Este 21 y 22 de marzo, Puerto Madryn será escenario de la primera fecha del campeonato MX Patagonia Zona Norte, un certamen que reúne a pilotos de toda la región y que tiene como sedes a los circuitos de Puerto Madryn, Gaiman, Trelew, Rawson y Dolavon, desde hace más de cinco años. Esta mañana, se presentó oficialmente el evento ante los medios locales.

La competencia, organizada por el Automoto Club y acompañada por la Municipalidad de Puerto Madryn, marcará además un hecho muy esperado para el motocross regional que será el regreso del circuito El Cañadón al calendario oficial, luego de varios años sin actividad. Se trata de un trazado emblemático para el deporte motor patagónico, construido hace casi una década y que supo albergar dos fechas del Campeonato Argentino de Motocross, siendo catalogado en su momento entre los cinco mejores circuitos de la República Argentina.

La recuperación de este escenario representa un paso importante para el campeonato provincial. El circuito se destaca por su geografía, que ofrece un trazado técnico y competitivo para los pilotos, al mismo tiempo excelentes condiciones de visibilidad para el público, permitiendo seguir gran parte de la carrera desde distintos puntos del predio. Para esta primera fecha se espera la presencia de competidores que llegarán desde Cholila, El Calafate, San Julián, Río Turbio, así como también desde el norte de la Patagonia, con representantes de San Antonio Este, Río Colorado y Neuquén, además de los habituales pilotos del valle chubutense.

De la presentación participaron Leila Zanette, secretaria de Gobierno; Diego González, secretario de Educación, Cultura y Deportes; Flavio Carugo; presidente del Automoto Club; Jorge Bucemo, director de la carrera; Pablo Iwanow, presidente de la subcomisión El Cañadón y los pilotos Bruno Fernández y Brian Portillo.

Históricamente, el motocross en Puerto Madryn ha contado con un fuerte acompañamiento institucional por parte del municipio, consolidando a la ciudad como un punto de referencia para el desarrollo de eventos deportivos de relevancia regional. En esta nueva etapa, la actividad local está impulsada por una subcomisión específica de motocross del Automoto Club Puerto Madryn, encabezada por su presidente Flavio Carugo, integrada por referentes de la disciplina, lo que permite trabajar en el desarrollo de circuitos competitivos y seguros, fundamentales para este deporte.

Durante el fin de semana competirán 10 categorías, incluyendo las divisionales infantiles 50cc, 65cc y 85cc, junto con las categorías MX1, MX2, MX3, MX4 y Máster. Además, el campeonato mantiene una característica distintiva dentro del motocross del interior del país: la categoría Mujeres, que desde hace varios años permite que las pilotos compitan en una divisional exclusiva, promoviendo su participación dentro del deporte.

En esta oportunidad, la competencia estará fiscalizada por ACMA (Asociación Civil de Motociclismo Austral), entidad que posee el poder deportivo nacional otorgado por CAMOD y subdelegado por FIM Latinoamérica. De esta manera, el campeonato se enmarca dentro del orden institucional correspondiente, garantizando que la competencia sea homologada y fiscalizada por el organismo responsable de reglamentar la actividad en el ámbito nacional y continental.