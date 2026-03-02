A los 84 años lanzó en Chubut un curso sobre IA para adultos mayores



A los 84 años, Marcos Butinof, director de Chubut Digital, lanzó un curso de acercamiento a la Inteligencia Artificial especialmente diseñado para adultos mayores. La iniciativa educativa tiene explicaciones atractivas, dinámicas y comprensibles para todo tipo de público, revela ADNSur tras dialogar con el creador de contenidos.

“Son miles de personas de distintas edades que tienen miedo, otras tienen rechazo y hay gente que tiene inquietud por saber por lo menos de qué se trata”, explicó Butinof.

Se trata de una propuesta educativa con un enfoque didáctico y accesible basada en 10 videos cortos con un precio accesible de $24.000.

Las propuestas educativas dirigidas a personas de 50 a 75 años que nunca usaron IA no solo cierran una brecha digital: estimulan la reserva cognitiva, refuerzan la autoeficacia frente a un mundo cada vez más digitalizado y despiertan la curiosidad para seguir profundizando en la materia.

Esta confianza renovada se traduce en una mayor autonomía para realizar trámites, acceder a información, simplificar tareas cotidianas y participar activamente en una sociedad cada vez más digitalizada.

Butinof enfatiza que la inteligencia artificial debe utilizarse siempre bajo supervisión humana para garantizar el marco ético y el cuidado de los datos personales.

«No digo que alguien pueda utilizarla para ver un diagnóstico de salud, obviamente, pero sí para simplificar muchas tareas, siempre con supervisión humana para que después cada uno no se confíe en lo que diga», aclaró, promoviendo un uso responsable que empodera sin generar dependencia.

“Si tenemos público para eso, haremos un curso después un poco más intensivo”, adelantó, fomentando así un camino de aprendizaje que puede no tener fin.

Con un curso de acercamiento para las personas entre 50 y 75 años con idiosincrasia argentina que pone el foco en el fortalecimiento cognitivo y la inclusión, Marcos Butinof y su equipo escriben un capítulo patagónico en la historia de la democratización del conocimiento tecnológico.

