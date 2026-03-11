‘76 89 23’, el documental argentino nominado a los Premios Cóndor, tendrá su estreno el 26 de marzo



Este 26 de marzo el documental ‘76 89 23’, dirigido por Federico Benoit, tendrá su estreno comercial en salas del país, en el marco del 50° aniversario de la última dictadura militar, fecha clave para repensar el pasado, el presente y el futuro de la Argentina.

El film, que acaba de ser nominado a los Premios Cóndor en la categoría Mejor Documental, participó en los últimos días de la selección oficial del 10° SANFICI, Santander Festival Internacional de Cine Independiente de Colombia, que se desarrolló del 23 al 27 de febrero. Esa proyección marcó su estreno latinoamericano.

‘76 89 23’ tuvo su premiere mundial en el 26° BAFICI, dentro de la sección ‘Cine sobre cine’. Se trata del documental que homenajea a ‘76 89 03’ (2000), film dirigido por Flavio Nardini y Cristian Bernard que dividió aguas en su estreno, cosechó fanáticos y detractores, y hasta inspiró polémicas críticas en algunos medios, cercanas al insulto.

Hoy, ‘76 89 03’ es una película de culto y se reivindica su búsqueda, su rebeldía y su capacidad para anticipar continuidades. El presente de la Argentina del 2023 y la asunción de Javier Milei; el presente político y económico de este 2025.

‘76 89 23’ propone mediante entrevistas, archivo, hallazgos periodísticos e ilustraciones, deconstruir el pasado y el presente con una mirada actual. Gran cantidad de valiosos testimonios enriquecen la historia desde un punto de vista analítico socio-político-cultural y económico a través de momentos claves en Argentina, hasta llegar a un presente en el que la cultura se encuentra cuestionada, censurada, atacada y perseguida.

Entre quienes prestan sus testimonios para el documental figuran Flavio Nardini y Cristian Bernard, directores de la película original, y Sergio Wolf, María Carámbula, Martín Slipak, Sol Alac, Elizabeth Vernaci, Juanchi Baleirón, Fernando Martín Peña, José Tripodero, Hernán Panessi, Marcelo Piñeyro, Guille Aquino, Guillermo Hernandez y Nicolás Poggi, periodista de la Agencia Noticias Argentinas.

“En la película ‘76 89 03’ se habla de los desaparecidos, hoy con una fuerte reivindicación a represores genocidas por parte del actual gobierno; ‘76 89 03’ se centra, en gran parte del recorrido, en el relato del menemismo, es decir, el ingreso del neoliberalismo en Argentina y en América Latina; la política como show está presente, mientras hoy transitamos cuestiones demasiado similares con el gobierno de Milei, quien anda, de hecho, descubriendo bustos de Menem, inventando romances con vedettes, cantando en el Luna Park, etc”.

«La hiperinflación, los índices de pobreza, las privatizaciones, la desocupación ,el individualismo y la evidente repetición de la historia que innegable y claramente es cíclica», concluyó el realizador.