Volviendo a USA, otra vez

Luego de suspender su último viaje programado para esta semana a Estados Unidos por el debate en el Senado de la Reforma Laboral, el presidente Milei participará de una cumbre de mandatarios latinoamericanos aliados a la Casa Blanca. Luego viajará a Nueva York para la Argentina Week y podría sumar una escala en otro país sudamericano.

De esta forma, Milei será recibido por su par estadounidense Donald Trump el próximo 7 de marzo en Miami, en el marco de una cumbre regional que reunirá a jefes de Estado alineados con la administración republicana.

La convocatoria fue confirmada por fuentes oficiales de la Casa Blanca y consignada por la agencia AFP. Se trata del primer encuentro regional de este tipo desde que Trump inició su segundo mandato. Además de Milei, fueron invitados los presidentes Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y Tito Asfura (Honduras).

La reunión forma parte de la estrategia de Washington para fortalecer vínculos con gobiernos latinoamericanos considerados aliados clave en el hemisferio occidental, en un contexto de creciente competencia geopolítica con China.

Desde la Casa Blanca destacan la afinidad ideológica entre Trump y varios de los mandatarios convocados, entre ellos Milei, quien desde su campaña presidencial definió a Estados Unidos como socio prioritario junto con Israel.

Agenda intensa en EE.UU.

La visita a Miami se enmarca en una agenda cargada para el mandatario argentino en territorio estadounidense.

El 19 de febrero participará en Washington de la reunión inaugural del Board of Peace, una iniciativa impulsada por Trump con el objetivo de intervenir en conflictos internacionales y promover la reconstrucción de Gaza.

Posteriormente, el 9 de marzo, Milei asistirá en Nueva York a la Argentina Week, un foro empresarial destinado a atraer inversiones y promover oportunidades de negocios en el país. El regreso a Buenos Aires está previsto para el 10 o 11 de marzo.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adelantó además que se evalúa una posible escala en otro país sudamericano antes del retorno.

Estados Unidos es el país más visitado por Milei desde el inicio de su mandato en diciembre de 2023. Con este nuevo viaje, superará la quincena de visitas oficiales.