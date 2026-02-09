Una camioneta terminó arriba de las rejas de una casa en Comodoro

En la ciudad de Comodoro Rivadavia, en horas de la tarde de este lunes, una camioneta protagonizó un impactante accidente de tránsito. En circunstancias que aún se intentan establecer, el vehículo terminó sobre la reja de una casa, en posición casi vertical. El siniestro ocurrió la esquina de Lisandro de la Torre y Federicci, en el barrio Isidro Labrador. Según testigos, en la camioneta había dos personas, que descendieron minutos después del siniestro, en el momento en que llegaron bomberos para asistirlos.

En el momento, se desplegó un amplio operativo, con la intervención de policías y bomberos y al menos uno de los ocupantes de la camioneta tuvo que ser retirado del lugar en una camilla.

 

Causas

 

Fuentes policiales informaron que, si bien aún faltan detalles sobre lo ocurrido, el accidente habría sido provocado por un despiste, sin terceros involucrados. En la camioneta viajaban dos personas, ambas mayores de edad. Ambos habrían sufrido heridas leves.

 

OPINIÓN

Sí, es fascismo

Sí, es fascismo

TERMÓMETROS

Etiquetas: FOPEA

FOPEA «respondió» a la «Oficina de Respuesta Oficial»
Etiquetas: BULLRICH, Congreso, ley, REFORMA LABORAL, Senado

“Tenemos los votos”
Los coletazos de la salida de Lavagna

Los coletazos de la salida de Lavagna

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: triple viral, vacunación

Se adelantó la aplicación de la dosis de la vacuna Triple Viral
Etiquetas: cordillera, incendio, los alerces

El pronóstico meteorológico complica el combate de las llamas en la Cordillera
Etiquetas: Lago Puelo, tutela

La Justicia escuchó la voz de una adolescente y dejó que volviera con su madre