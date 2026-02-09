Una camioneta terminó arriba de las rejas de una casa en Comodoro

En la ciudad de Comodoro Rivadavia, en horas de la tarde de este lunes, una camioneta protagonizó un impactante accidente de tránsito. En circunstancias que aún se intentan establecer, el vehículo terminó sobre la reja de una casa, en posición casi vertical. El siniestro ocurrió la esquina de Lisandro de la Torre y Federicci, en el barrio Isidro Labrador. Según testigos, en la camioneta había dos personas, que descendieron minutos después del siniestro, en el momento en que llegaron bomberos para asistirlos.

En el momento, se desplegó un amplio operativo, con la intervención de policías y bomberos y al menos uno de los ocupantes de la camioneta tuvo que ser retirado del lugar en una camilla.

Causas

Fuentes policiales informaron que, si bien aún faltan detalles sobre lo ocurrido, el accidente habría sido provocado por un despiste, sin terceros involucrados. En la camioneta viajaban dos personas, ambas mayores de edad. Ambos habrían sufrido heridas leves.