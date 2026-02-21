Un joven fue baleado en la cabeza y fue detenido en Puerto Madryn

Un individuo fue detenido como presunto autor de un disparo en la cabeza contra un joven de 21 años. La aprehensión se dio tras una persecución por los techos y las calles de Puerto Madryn. El hecho sucedió este viernes en una vivienda de la calle Cecilio Di Clemente al 700 donde una persona había recibido un impacto de bala en la zona craneal.

Los primeros datos daban cuenta que el atacante había realizado -al menos- tres disparos contra la vivienda de la zona oeste. El herido fue trasladado en un automóvil hasta el hospital Isola donde se constató la bala no atravesó el cráneo y que su vida no corría peligro, fue trasladado hasta el quirófano donde se lo intervino con éxito, permaneciendo internado y fuera de peligro.

El ataque se registró alrededor de las 17 horas en un domicilio de Cecilio Di Clemente al 700. El Centro de Monitoreo alertó sobre la presencia de detonaciones de arma de fuego en el lugar. Al arribar, los efectivos constataron que un joven había recibido un impacto en la zona frontal del cráneo, producto de al menos tres disparos efectuados contra la vivienda.