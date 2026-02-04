“Tenemos los votos”

Luego de lograr desarticular la reunión de los gobernadores, el oficialismo está muy optimista para obtener la media sanción de la Reforma Laboral la semana próxima. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, habría afirmado que ya tienen los votos necesarios y pidió sesión el próximo miércoles 11 de febrero.

El pedido de sesión lleva la firma de la misma Bullrich, de Luis Juez, de Juntos por el Cambio, del titular del bloque de la UCR, Eduardo Vischi, de Carlos Espínola del bloque Provincias Unidas, de Enrique Martín Goerling Lara del bloque PRO y de Beatriz ávila de Juntos por el Cambio. Una variedad de rúbricas que parece darle la razón a la ex ministra.

Por su parte, el bloque del peronismo en el Senado está trabajando en una estrategia conjunta con sus pares de Diputados, pero el clima no parece ser el mejor. “No sabemos cuáles son los cambios que están negociando por lo que si sigue así, nos enteraremos en el recinto”, señaló un senador K al tanto que sigue de cerca el tema.