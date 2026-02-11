Sigue el debate en el Senado a pesar de los incidentes



Durante la tarde de este miércoles, la movilización convocada frente al Congreso en rechazo a la reforma laboral que se debate en el Senado derivó en incidentes, con enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y las fuerzas de seguridad. Con el correr de las horas, el operativo dejó un saldo de al menos once detenidos y unas cuarenta personas demoradas para su identificación.

La protesta había comenzado de manera pacífica y con una importante concentración desde las 14:30, en paralelo al tratamiento legislativo del proyecto. Sin embargo, pasadas las 15, la situación comenzó a tensarse cuando un grupo reducido avanzó hacia el vallado dispuesto sobre la avenida Rivadavia y se produjo un intercambio con el cordón policial.

Algunos manifestantes arrojaron piedras y otros objetos contra el vallado, mientras que las fuerzas de seguridad respondieron con disparos de balas de goma, gases lacrimógenos y la intervención de camiones hidrantes para dispersar a los presentes. Con el correr de los minutos, la confrontación se intensificó; se registraron lanzamientos de botellas y bengalas, intentos de remover vallas del operativo y focos de fuego que fueron apagados por los hidrantes.

Pero, a causa de estos incidentes, los sindicatos y gremios se retiraron y la plaza quedó casi vacía. Durante la desconcentración, las fuerzas de la Policía de la Ciudad trasladaron a los manifestantes fuera del área de Plaza Congreso y los dirigieron hacia Plaza Constitución para completar el despeje de la zona.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, sostuvo previamente que se estaban analizando imágenes para identificar a quienes participaron de los disturbios y que se habían solicitado las autorizaciones judiciales correspondientes para avanzar con las individualizaciones.

Una movilización en rechazo a la reforma

La convocatoria sindical se realizó en oposición a los cambios que el proyecto introduce en el régimen laboral. Entre los puntos cuestionados por las centrales obreras figuran la ampliación del período de prueba, modificaciones en los esquemas de indemnización, la promoción de fondos de cese laboral y la flexibilización de convenios colectivos.

La conducción cegetista optó por no convocar a un paro general, aunque impulsó un cese de actividades desde las 13. La movilización forma parte de una serie de jornadas de protesta que ya tuvieron réplicas en otras ciudades como Córdoba y Rosario.

En materia de transporte, el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con la UTA, lo que permitió el funcionamiento de los colectivos. Sin embargo, hubo afectaciones en otros servicios: los Metrodelegados anunciaron la suspensión del subte y el premetro desde las 21, y gremios aeronáuticos anticiparon demoras y cancelaciones de vuelos.

Mientras el Senado continúa el debate dentro del recinto, en las calles el clima se mantiene tenso, con un fuerte despliegue de seguridad y sectores de la movilización que permanecen concentrados en las inmediaciones del Congreso.