Sí, es fascismo

*Por Jonathan Rauch (The Atlantic)

Hasta hace poco, me resistía a usar la palabra que empieza con F para describir al presidente Trump. Por un lado, había demasiados elementos del fascismo clásico que no parecían encajar. Por otro lado, el término se ha usado en exceso hasta el punto de perder su significado, especialmente por parte de izquierdistas que te llaman fascista si te opones al aborto o a la acción afirmativa. Por otro lado, el término tiene una definición vaga, incluso por sus propios adeptos. Desde el principio, el fascismo ha sido una doctrina incoherente, e incluso hoy en día los académicos no se ponen de acuerdo sobre su definición. La versión original de Italia difería de la de Alemania, que a su vez difería de la de España, que a su vez difería de la de Japón.

Acepté la caracterización del presidente Biden del movimiento MAGA como “semifascista” porque algunos paralelismos eran evidentes. Trump era definitivamente autoritario e incuestionablemente patrimonialista. Más allá de eso, sin embargo, la mejor descripción parecía ser la psicológica propuesta por John Bolton, asesor de seguridad nacional de Trump durante su primer mandato: “Escucha a Putin, escucha a Xi, escucha cómo hablan de gobernar sin la carga de legislaturas poco cooperativas, sin preocuparse por lo que pueda hacer el poder judicial, y piensa: ¿Por qué no puedo hacer eso? En mi opinión, esto no equivale a ser fascista, ni a tener una teoría sobre cómo quieres gobernar. Es simplemente: ¿Por qué no puedo divertirme igual que ellos?”.

Escribiendo hace un año, argumenté que el régimen de gobierno de Trump es una versión del patrimonialismo, en el que el Estado es tratado como propiedad personal y negocio familiar del líder. Esto sigue siendo cierto. Pero, como también señalé entonces, el patrimonialismo es un estilo de gobierno, no una ideología o un sistema formal. Puede extenderse sobre todo tipo de estructuras organizativas, incluyendo no solo gobiernos nacionales, sino también maquinarias políticas urbanas como Tammany Hall, bandas criminales como la Mafia e incluso sectas religiosas. Dado que su único principio firme es la lealtad personal al jefe, no tiene una agenda específica. El fascismo, en cambio, es ideológico, agresivo y, al menos en sus primeras etapas, revolucionario. Busca dominar la política, aplastar la resistencia y reescribir el contrato social.

Durante el último año de Trump, lo que inicialmente parecía un intento de convertir al gobierno en su juguete personal ha derivado claramente hacia un fascismo doctrinal y operativo. Su afán por el espacio vital, su reivindicación de poder ilimitado, su apoyo a la extrema derecha global, su politización del sistema judicial, su brutalidad performativa, su ostentosa violación de derechos, la creación de una policía paramilitar nacional: todos estos acontecimientos delatan algo más intencional y siniestro que la codicia o el gangsterismo comunes.

Cuando los hechos cambian, cambio de opinión. Los acontecimientos recientes han puesto de relieve el estilo de gobierno de Trump. Fascista es la mejor descripción, y la reticencia a usar el término se ha vuelto perversa. Esto no se debe a una o dos cosas que él y su administración hayan hecho, sino a la totalidad. El fascismo no es un territorio con límites claramente definidos, sino una constelación de características. Al observar las estrellas juntas, la constelación aparece claramente.

Demolición de normas. Desde el inicio de su primera campaña presidencial en 2015, Trump rompió deliberadamente con todos los límites de la civilidad; se burló del heroísmo bélico del senador John McCain, se burló del rostro de su compañera candidata Carly Fiorina, aparentemente se burló de la menstruación de la presentadora de Fox News, Megyn Kelly, insultó a los inmigrantes y mucho más. Hoy en día sigue haciéndolo, como si recientemente le hiciera un gesto obsceno a una trabajadora de fábrica y llamara “cerdito” a una periodista. Esto es una característica del estilo de gobierno fascista, no un defecto. Los fascistas saben que lo que los Fundadores de Estados Unidos llamaron las “virtudes republicanas” obstaculizan su agenda política, y por eso destrozan con regocijo las devociones liberales como la razón y la sensatez, la civilidad y el espíritu cívico, la tolerancia y la paciencia. Al burlarse de la decencia y decir lo indecible, abren el camino a lo que William Galston ha llamado las “pasiones oscuras” del miedo, el resentimiento y, especialmente, la dominación: el tipo de política que desplaza el discurso público hacia un terreno en el que los liberales no pueden competir.

Glorificación de la violencia. Todos los Estados usan la violencia para hacer cumplir sus leyes, pero los Estados liberales la usan con reticencia, mientras que el fascismo la abraza y la exhibe. Así, Trump elogia a una turba violenta; avala la tortura; reflexiona con cariño sobre golpear, azotar y disparar a manifestantes y periodistas; y, según se informa, sugiere disparar a manifestantes y migrantes. Sus anuncios de reclutamiento para el ICE glorifican redadas de estilo militar en casas y vecindarios; su propaganda se deleita infantilmente con el asesinato de civiles; y todos hemos visto videos de agentes sacando a la fuerza a personas de autos y casas, en parte porque el Gobierno los graba. Al igual que la demolición de la decencia cívica, la valorización de la violencia no es incidental al fascismo; es parte integral de él.

La fuerza es la razón. También es característico del fascismo lo que George Orwell llamó “adoración del acoso”: el principio de que, como dijo Tucídides, “el fuerte hace lo que puede y el débil sufre lo que debe”. Esta perspectiva se hizo patente en la famosa reunión de Trump en la Oficina Oval con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en la que Trump mostró abierto desprecio por lo que consideraba la debilidad de Ucrania; se manifestó explícita y escalofriantemente cuando Stephen Miller, el asesor más poderoso del presidente, le dijo a Jake Tapper de CNN: “Vivimos en un mundo, en el mundo real, gobernado por la fuerza, gobernado por la fuerza, gobernado por el poder. Estas son las leyes de hierro del mundo que han existido desde el principio de los tiempos”. Esas palabras, aunque ajenas a las tradiciones de la moral estadounidense y cristiana, podrían haber salido de los labios de cualquier dictador fascista.

Aplicación de la ley politizada. Los liberales cumplen la ley les guste o no; los fascistas, solo cuando les gusta. El nazismo se caracterizó por un “estado dual”, donde, en cualquier momento, las protecciones del derecho común podían dejar de aplicarse. Trump no oculta su desprecio por el debido proceso legal; Ha exigido innumerables veces el encarcelamiento de sus oponentes (los cánticos de “¡Enciérrenla!”, con su apoyo, fueron un elemento destacado de su campaña de 2016), y ha sugerido la “terminación” de la Constitución y ha respondido “No lo sé” cuando se le ha preguntado si está obligado a defenderla. Su innovación más peligrosa en su segundo mandato es la reorientación de las fuerzas del orden federales para perseguir a sus enemigos (y proteger a sus aliados). Ningún presidente anterior ha producido nada parecido a la orden directa y pública de Trump para que el Departamento de Justicia investigara a dos exfuncionarios, ni a sus procesamientos descaradamente vengativos de James Comey y Letitia James. “Al menos 470 personas, organizaciones e instituciones han sido blanco de represalias desde que Trump asumió el cargo, un promedio de más de una al día”, informó Reuters en noviembre (y hoy se pueden añadir otros a la lista, empezando por el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell). Si Trump no hubiera hecho nada más, su demolición de las fuerzas de seguridad independientes y apolíticas habría acercado al gobierno estadounidense más que nunca a un modelo fascista.

Deshumanización. El fascismo se legitima al afirmar que defiende al pueblo de enemigos que son animales, criminales y brutos. Trump caracteriza (por ejemplo) a sus oponentes políticos como “alimañas” y a los inmigrantes como “basura” que “envenenan la sangre de nuestro país” (un lenguaje propio del Tercer Reich). El vicepresidente Vance, como senador, apoyó un libro titulado “Unhumans” (un título que se refiere a la izquierda). ¿Y quién puede olvidar su falsa afirmación de que los haitianos secuestran y se comen a perros y gatos domésticos?

Tácticas de estado policial. Trump ha convertido al ICE en un paramilitar en expansión que recorre el país a su antojo, registra y detiene a ciudadanos y no ciudadanos sin orden judicial, usa la fuerza con ostentación, opera tras máscaras, recibe un entrenamiento deficiente, miente sobre sus actividades y se le ha dicho que goza de “inmunidad absoluta”. Duplicó con creces el tamaño de la agencia en 2025, y su presupuesto ahora supera al de todas las demás agencias federales de aplicación de la ley juntas, y supera el presupuesto militar total de todos los países, excepto 15. “Esto afectará a todas las comunidades, a todas las ciudades”, observó recientemente David Bier, investigador del Cato Institute. “En realidad, casi todos en nuestro país van a estar en contacto con esto, de una forma u otra”. En Minneapolis y otros lugares, la agencia se ha comportado de forma provocativa, a veces brutal y posiblemente ilegal; comportamientos que Trump y su personal han alentado, protegido y enviado equipos de cámara para difundir, quizás con la esperanza de provocar una resistencia violenta que justifique más medidas represivas, una estratagema fascista estándar. La reciente aparición de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, con un cartel que decía “uno de los nuestros, todos suyos”, parecía indicar otra estrategia fascista: el castigo colectivo, al igual que la decisión del gobierno de inundar Minneapolis con miles de agentes después de que los residentes comenzaran a protestar contra las tácticas federales, una priorización explícitamente retributiva.

Socavando las elecciones. La reciente reflexión de Trump sobre la no celebración de elecciones en 2026 puede haber sido jocosa o no (como ha mantenido la Casa Blanca), pero él y sus partidarios de MAGA creen que nunca pierden unas elecciones, y punto. Hicieron todo lo posible por anular las elecciones de 2020, como detallan hasta la saciedad la acusación formal contra Trump presentada por el fiscal Jack Smith y el informe posterior. Manipular, robar o cancelar directamente las elecciones es, por supuesto, la tarea principal de los fascistas. Aunque Trump tiene un mandato limitado, no debemos esperar que él y sus partidarios de MAGA entreguen voluntariamente la Casa Blanca a un demócrata en 2029, independientemente de lo que digan los votantes, y la segunda insurrección estará mucho mejor organizada que la primera.

Lo privado es público. El fascismo clásico rechaza la distinción liberal fundamental entre el gobierno y el sector privado, según el dictamen de Mussolini: “Ningún individuo o grupo fuera del Estado”. Entre las iniciativas más audaces de Trump (aunque con un éxito intermitente) se encuentran sus esfuerzos por controlar entidades privadas, como bufetes de abogados, universidades y corporaciones. Uno de sus primeros actos como presidente el año pasado fue desafiar descaradamente una ley recién promulgada al tomar la propiedad de TikTok en sus propias manos. Bolton comprendió esta mentalidad cuando dijo: “No puede distinguir entre su propio interés personal y el interés nacional, si es que entiende siquiera qué es el interés nacional”.

Ataques a los medios de comunicación. Poco después de asumir el cargo en 2017, Trump denunció a los medios de comunicación como “el enemigo del pueblo estadounidense”, una frase familiar en dictaduras extranjeras. Su hostilidad nunca cedió, pero en su segundo mandato ha alcanzado nuevas cotas. Trump ha amenazado con licencias de transmisión, abusado de su autoridad regulatoria, manipulado acuerdos de propiedad, presentado demandas exorbitantes, favorecido el acceso periodístico, registrado el domicilio de un reportero y vilipendiado a medios de comunicación y periodistas. Aunque Trump no puede dominar los medios de comunicación en Estados Unidos como lo hizo el primer ministro Viktor Orbán en Hungría, está aplicando el manual de Orbán. Ningún otro presidente, ni siquiera Richard Nixon (poco amigo de los medios), ha empleado tácticas tan descaradamente antiliberales contra la prensa.

Agresión territorial y militar. Una razón por la que me opuse a identificar el trumpismo con el fascismo en su primer mandato fue la aparente falta de interés de Trump en la agresión contra otros Estados; de hecho, se había mostrado reticente a usar la fuerza en el extranjero. Bueno, eso era entonces. En su segundo mandato, ha usado la fuerza militar promiscuamente. Claro que muchos presidentes han empleado la fuerza, pero el uso explícitamente depredador de Trump para apoderarse del petróleo venezolano y su amenaza, al estilo gangsteril, de arrebatarle Groenlandia a Dinamarca “por las buenas” o “por las malas” fueron acciones autoritarias propias de la década de 1930. Lo mismo ocurre con su desprecio por el derecho internacional, las alianzas vinculantes y las organizaciones transnacionales como la Unión Europea, todo lo cual impide el ejercicio libre de la voluntad del Estado, un principio central del fascismo. (Mussolini: “Igualmente ajenas al espíritu del fascismo… son todas las superestructuras internacionalistas o de la Liga que, como demuestra la historia, se desmoronan cuando el corazón de las naciones se conmueve profundamente por consideraciones sentimentales, idealistas o prácticas”).

Alcance transnacional. Como los autoritarios en general, los fascistas aman la compañía; el mundo es más seguro para ellos si hay más de ellos. En su segundo mandato, Trump ha roto con la política estadounidense de larga data al reducir el apoyo a los derechos humanos, al tiempo que elogia y apoya a populistas autoritarios y nacionalistas iliberales en Serbia, Polonia, Hungría, Alemania, Turquía, El Salvador y Eslovaquia, entre otros lugares, y al mostrarse extrañamente deferente con el dictador presidente ruso, Vladimir Putin. Aún más sorprendente es su alineamiento de facto contra los aliados liberales de Estados Unidos y sus partidos en Europa, a los que desprecia.

Nacionalismo de sangre y tierra. Una marca distintiva del fascismo es su insistencia en que el país no es solo un conjunto de individuos, sino un pueblo, un Volk: un grupo místicamente definido y étnicamente puro, unido por la sangre, la cultura y el destino compartidos. En consonancia con esa idea, Trump ha repudiado la ciudadanía por derecho de nacimiento, y Vance ha llamado a “redefinir el significado de la ciudadanía estadounidense en el siglo XXI” para que se dé prioridad a los estadounidenses con vínculos históricos más largos: “las personas cuyos antepasados lucharon en la Guerra Civil”, como él mismo lo expresó, o las personas a quienes otros en la derecha MAGA llaman “estadounidenses de herencia”. En otras palabras, algunos estadounidenses son más “volkish” que otros.

Nacionalismo blanco y cristiano. Si bien Vance, Trump y MAGA no proponen una ideología explícita de jerarquía racial, no ocultan su anhelo por una América más blanca y cristiana. Trump ha encontrado muchas maneras de comunicarlo: por ejemplo, dejando claro su desprecio por los países “de mierda” y su preferencia por los inmigrantes cristianos blancos; aceptando deliberadamente a los sudafricanos blancos como refugiados políticos (mientras cerraba la puerta a la mayoría de los demás solicitantes de asilo); renombrando bases militares para que compartan los nombres de generales confederados (después de que el Congreso ordenó que se eliminaran sus nombres); Al afirmar que las leyes de derechos civiles llevaron a que los blancos fueran “muy maltratados”. En su Estrategia de Seguridad Nacional, critica a Europa por permitir que la inmigración socave la “autoconfianza civilizatoria” y proclama: “Queremos que Europa siga siendo europea”, un lema de los nacionalistas cristianos blancos de todo el continente. Siguiendo su ejemplo, el Departamento de Seguridad Nacional ha propagado temas descaradamente nacionalistas blancos, y los parques nacionales y museos han eliminado de sus exhibiciones las referencias a la esclavitud.

Turbas y matones callejeros. El uso de milicias y turbas para acosar, maltratar e intimidar a los oponentes es una estratagema fascista estándar (el ejemplo clásico es el pogromo de la Noche de los Cristales Rotos de Hitler en 1938). Como pocos necesitarán recordar, el paralelismo entre Trump y MAGA es la violencia de turbas y milicias contra el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Trump, conscientemente, sentó las bases para esta operación, instando a las fuerzas de la milicia a “retroceder y estar preparados” en septiembre de 2020 y posteriormente lanzando un mensaje secreto a sus partidarios: “¡Estén allí, será una locura!”. Su indulto a todos los atacantes del Capitolio —más de 1500, incluidos los más violentos— solo demostró lo que ya sabíamos: que contaban con su aprobación. Si bien Trump ha considerado la violencia estatal adecuada a sus propósitos hasta ahora en su segundo mandato, la violencia callejera es evidente en su repertorio.

Engrandecimiento del líder. Desde 2016, cuando declaró que “solo yo puedo arreglarlo” y se jactó de que sus partidarios le serían leales si disparaba a alguien en la Quinta Avenida, Trump ha cultivado un culto a la personalidad. Aunque algunos de sus esfuerzos de autobombo puedan parecer cómicos (la decoración dorada del Despacho Oval, el cambio de nombre del Kennedy Center, la propuesta del arco de triunfo), comprende la centralidad del culto al líder en un régimen de corte fascista. En marcado contraste con la tradición presidencial estadounidense desde George Washington, no pretende servir al pueblo ni a la Constitución. Su mentalidad, su simbolismo y su retórica subrayan el punto que planteó a The New York Times este mes: su propia mente y moralidad son los únicos límites a su poder global. Esto es Fascismo 101.

Datos alternativos. Como han enfatizado Orwell, Hannah Arendt y prácticamente todos los demás estudiosos del autoritarismo, crear un campo de distorsión de la realidad es lo primero que hará un gobierno fascista para impulsar su propia narrativa retorcida, confundir a la ciudadanía, desmoralizar a los oponentes políticos y justificar todo tipo de corrupción y abuso. Si bien otros presidentes (incluidos algunos buenos) han mentido, ninguno se ha acercado al despliegue de desinformación masiva al estilo ruso de Trump, como detallo en mi libro La Constitución del Conocimiento. Desde el comienzo de su primer mandato, Trump ha hecho de los “hechos alternativos” un sello distintivo de su estilo de gobierno, emitiendo mentiras, exageraciones y medias verdades a un ritmo de 20 al día. Como era de esperar, su segundo mandato ha traído más de lo mismo. Siguiendo su ejemplo, una derecha posmoderna con aires de MAGA descarta con regocijo la objetividad como elitismo y la verdad como máscara de poder.

La política como guerra. Una marca distintiva del fascismo es su concepción de la política, mejor plasmada por Carl Schmitt, un teórico político alemán de principios del siglo XX cuyas doctrinas legitimaron el nazismo. Schmitt rechazó la visión madisoniana de la política como una negociación social en la que diferentes facciones, intereses e ideologías llegan a un acuerdo, la idea central de nuestra Constitución. Más bien, veía la política como un estado de guerra entre enemigos, ninguno de los cuales puede comprender al otro y ambos se sienten existencialmente amenazados, y solo uno de los cuales puede ganar. El objetivo de la política schmittiana no es compartir el país, sino dominar o destruir al otro bando. Esta concepción ha sido evidente en la política MAGA desde que Michael Anton (ahora funcionario de la administración Trump) publicó su famoso artículo argumentando que las elecciones de 2016 fueron una batalla a vida o muerte para salvar al país de la izquierda (unas elecciones al estilo del “Vuelo 93”: “carga la cabina o mueres”). En el discurso pronunciado por Stephen Miller en el funeral de Charlie Kirk, la aceptación del totalitarismo schmittiano por parte de MAGA alcanzó su apoteosis: “Somos la tormenta. Y nuestros enemigos no pueden comprender nuestra fuerza, nuestra determinación, nuestra resolución, nuestra pasión… No son nada. Son maldad”.

Gobernar como revolución. Aunque nació en una revolución, la tradición liberal estadounidense, especialmente su rama conservadora, valora la continuidad, la estabilidad y el cambio gradual guiado por la razón. El fascismo, en cambio, “no es reaccionario, sino revolucionario”, como insistió Mussolini. Busca desarraigar y reemplazar el viejo orden y adopta acciones audaces y estimulantes, libres de la deliberación racional. MAGA adopta su propia ética revolucionaria, lo que Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la administración y probablemente su mayor intelecto, ha llamado “constitucionalismo radical”, una doctrina que viciaría muchos controles al poder presidencial. En pos de esta visión, Vought declaró a Tucker Carlson en una entrevista en noviembre de 2024: “El presidente tiene que actuar ejecutivamente con la mayor rapidez y agresividad posible, con una perspectiva constitucional radical, para poder desmantelar esa burocracia [federal] y sus centros de poder” porque “las burocracias odian al pueblo estadounidense”. Predijo: “Si se tiene un constitucionalismo radical, será desestabilizador… Pero también estimulante”. Dijo que pondría a las agencias federales en una situación traumática, una idea compartida por Christopher Rufo, artífice del ataque de Trump a las universidades, que Rufo describió como un “plan de contrarrevolución” para sumir a las universidades en un “terror existencial”. Al cerrar una agencia designada por el Congreso, renombrar una masa de agua internacional, arrestar a un escritor de opinión, deportar inmigrantes a un gulag extranjero, aterrorizar ciudades estadounidenses, amenazar a un aliado y más, Trump mostró cómo se ve cuando un estado radicalizado abandona la deliberación racional y se declara la guerra contra sí mismo.

Se puede objetar que hay elementos del fascismo europeo clásico que no se encuentran en el trumpismo (por ejemplo, manifestaciones multitudinarias y rituales públicos), o que hay elementos adicionales del trumpismo que deberían incluirse en la lista (la hipermasculinidad, la misoginia y la cooptación del cristianismo de MAGA se asemejan a patrones fascistas). Comparar las diversas formas del fascismo no es preciso. Si los historiadores objetan que Trump no es una copia de Mussolini, Hitler o Franco, la respuesta es sí, pero ¿y qué? Trump está construyendo algo nuevo sobre viejos principios. Nos muestra en tiempo real cómo es el fascismo estadounidense del siglo XXI.

Sin embargo, si Trump es un presidente fascista, eso no significa que Estados Unidos sea un país fascista. Los tribunales, los estados y los medios de comunicación siguen siendo independientes de él, y sus esfuerzos por intimidarlos probablemente fracasarán. Podría perder el control del Congreso en noviembre. No ha logrado moldear la opinión pública, excepto contra sí mismo. Ha superado el mandato de sus votantes, su coalición se está fracturando y ha descuidado las herramientas que permiten a los presidentes generar cambios duraderos. Él y su partido pueden desafiar la Constitución, pero no pueden reescribirla, gracias a Dios.

Así pues, Estados Unidos, antaño la democracia liberal ejemplar del mundo, es ahora un estado híbrido que combina un líder fascista y una Constitución liberal; Pero no, no ha caído en manos del fascismo. Y no caerá.

En ese caso, ¿tiene sentido llamar fascista a Trump, aunque sea cierto? ¿Acaso eso no aleja a sus votantes? ¿No sería mejor simplemente describir sus acciones sin etiquetarlo de forma polémica?

Hasta hace poco, pensaba así. Ya no. Las semejanzas son demasiadas y demasiado fuertes para negarlas. Los estadounidenses que apoyan la democracia liberal deben reconocer a qué nos enfrentamos para poder afrontarlo, y para reconocer algo, hay que nombrarlo. Trump se ha revelado, y debemos nombrar lo que vemos.

*Jonathan Charles Rauch es un autor, periodista y activista estadounidense. Tras graduarse en la Universidad de Yale , Rauch trabajó en el Winston – Salem Journal de Carolina del Norte , para el National Journal y posteriormente para The Economist , además de como escritor independiente . Actualmente es investigador principal en estudios de gobernanza en la Brookings Institution y editor colaborador de The Atlantic.

Es autor de libros y artículos sobre políticas públicas, cultura y economía. Sus libros incluyen The Happiness Curve: Why Life Gets Better After 50 (2018), Gay Marriage: Why It Is Good for Gays, Good for Straights, and Good for America (2004); Government’s End: Why Washington Stopped Working (2000); y Kindly Inquisitors: The New Attacks on Free Thought (1993; segunda edición revisada en 2013).

En 2015, publicó un breve libro electrónico, Political Realism (Realismo político ), en el que argumenta que los esfuerzos excesivos por limpiar la política han obstaculizado la capacidad de los partidos políticos y los profesionales para ordenar la política y construir coaliciones de gobierno.

En 2021, Rauch publicó The Constitution of Knowledge: A Defense of Truth (La constitución del conocimiento: una defensa de la verdad ), que describe la erosión de los bienes comunes epistémicos, el coste para la democracia estadounidense y ofrece soluciones.