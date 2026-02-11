Se invertirá más en centros de datos que en lo se gastó para llegar a la Luna

En Estados Unidos, y también en otras regiones, las grandes compañías están destinando cantidades cada vez mayores de dinero a construir y ampliar la infraestructura que sostiene el despliegue actual de servicios de inteligencia artificial y la ampliación de capacidad de cómputo que persiguen estas empresas.

Datos recopilados por The Wall Street Journal apuntan a que Meta, Amazon, Microsoft y Alphabet (Google) podrían concentrar en 2026 un gasto conjunto de hasta 670.000 millones de dólares orientado a infraestructura de inteligencia artificial. Hablamos de desembolsos de capital asociados a centros de datos, hardware y expansión de capacidad, no solo de “ladrillo”. Cuando una sola anualidad alcanza ese orden de magnitud, la conversación deja de girar en torno a expectativas y pasa a centrarse en consecuencias económicas medibles.

Lo que plantea el análisis no es una equivalencia directa entre cantidades gastadas en épocas distintas, sino una forma de medir el peso económico de cada esfuerzo en su propio contexto histórico. En lugar de ajustar cifras antiguas a precios actuales teniendo en cuenta la inflación, el artículo utiliza el porcentaje del producto interior bruto (PIB) como referencia común para proyectos separados a lo largo del tiempo. Ese cambio de enfoque desplaza la conversación desde el dinero absoluto hacia la magnitud relativa dentro de la economía estadounidense. Y es precisamente ahí donde la inversión asociada a la inteligencia artificial adquiere una dimensión histórica difícil de ignorar.

Entre los grandes hitos económicos que suelen utilizarse como referencia histórica en Estados Unidos aparecen episodios tan distintos como la Compra de Luisiana, la expansión ferroviaria del siglo XIX o la construcción del sistema de autopistas interestatales, todos ellos con pesos relativos diferentes dentro de la economía de su tiempo. Con esa misma métrica, ese esfuerzo se ha estimado en torno a las siguientes magnitudes en Estados Unidos, la compra de Luisiana representó un 3% del PIB, la expansión ferroviaria, un 2% del PIB, las autopistas interestatales, un 0,4% del PIB y el programa Apolo, un 0,2% del PIB. Frente a estos números, la inversión prevista en infraestructura de inteligencia artificial se sitúa alrededor del 2,1%.

El paralelismo histórico funciona como herramienta de escala, no como equivalencia institucional. Los grandes proyectos con los que se compara el momento actual fueron, en muchos casos, iniciativas públicas financiadas directa o indirectamente por el Estado federal, mientras que la inversión en infraestructura de IA corresponde sobre todo a gasto corporativo. Esa distinción es importante, sin embargo, desde la perspectiva estrictamente económica, el tamaño relativo del esfuerzo sigue siendo comparable.

Que el grueso de la inversión sea privada no significa que el sector público permanezca al margen. No es ningún secreto que el Gobierno de Estados Unidos influye en el ritmo y la forma del despliegue mediante decisiones regulatorias, concesión de permisos, planificación energética y uso de suelo federal para nuevas infraestructuras vinculadas a centros de datos. Este conjunto de palancas no sustituye al capital corporativo y, al mismo tiempo, encaja con una estrategia más amplia orientada a preservar el liderazgo estadounidense en la carrera global por la IA.