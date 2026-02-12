Se aprobó la media sanción de la Reforma en el Senado

Después de más de 12 horas de sesión, el Senado de la Nación le dio media sanción a la reforma laboral promovida por el Gobierno de Javier Milei. El oficialismo tuvo una amplia diferencia de 42 votos afirmativos contra 30 negativos, en un recinto polarizado y bajo un fuerte operativo de seguridad en el Congreso. La iniciativa continuará ahora su tratamiento en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará convertir en ley uno de los pilares de su agenda económica.

El debate comenzó a las 11 de la mañana y se extendió hasta pasada la 1 de la madrugada del jueves, en una jornada marcada por la tensión política y social.

Incidentes

Mientras los senadores exponían durante horas sus posiciones, en las inmediaciones del Congreso se registraron incidentes protagonizados por manifestantes que rechazaban la reforma. Hubo destrozos en la plaza y enfrentamientos con fuerzas de seguridad, en el marco de una concentración que acompañó la sesión desde el inicio.

Dentro del recinto, el oficialismo defendió el proyecto como una herramienta clave para “modernizar” el sistema laboral y fomentar la creación de empleo.

La ministra Patricia Bullrich fue la última oradora antes de la votación y sostuvo: “La Argentina necesita generar trabajo”. En esa línea, afirmó que existe una “legislación laboral obsoleta” y consideró que la reforma representa “una batalla muy importante” para mejorar la competitividad.

“La Argentina necesita generar trabajo y esto se genera cuando en un país hay competitividad. No queremos que el trabajo sea rehén de un sistema de privilegios”, agregó.

Cómo votaron los senadores por Chubut

La atención en la provincia estuvo puesta en la postura de los tres senadores nacionales, que evidenciaron diferencias políticas claras frente a la reforma. Carlos Linares (Unión por la Patria) votó en contra, alineado con la posición mayoritaria de su bloque. Por el contrario, Andrea Cristina (PRO) acompañó el proyecto y votó afirmativamente, respaldando la iniciativa impulsada por el Ejecutivo. Y Edith Terenzi (Cambio Federal) también votó a favor. Su decisión fue relevante dentro de un escenario de números ajustados y contribuyó a alcanzar los 42 votos necesarios para la media sanción.