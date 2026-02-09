Se adelantó aplicación de dosis de la vacuna Triple Viral

Desde el Ministerio de Salud de la Nación se dispuso un cambio estratégico en el Calendario Nacional de Vacunación, y desde el 1 de enero se implementó el adelanto de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Triple Viral, destinada a la población infantil de entre 15 a 18 meses de edad.

Ante ello, la Secretaría de Salud de Chubut anunció que en los diferentes vacunatorios de toda la provincia se encuentra disponible la segunda dosis de la Triple Viral, y en ese sentido se convoca a las familias a acercarse con sus niños y cumplir con el calendario de vacunación, con el propósito de reducir el riesgo de sarampión, rubéola y paperas.

Cabe remarcar que la vacunación oportuna protege a la población infantil en una etapa clave de su desarrollo, y también evita brotes y resguarda la salud de toda la comunidad.

El esquema de vacunación se concreta de acuerdo a la fecha de nacimiento:

– Niños y niñas nacidos hasta el 30 de junio de 2024, mantienen el esquema vigente a diciembre de 2025. Deben recibir la segunda dosis a los 5 años de edad.

– Los nacidos a partir del 1° de julio de 2024, se incorporan al nuevo esquema. Luego de la primera dosis que se aplica a los 12 meses, recibirán la segunda entre los 15 y 18 meses y no recibirán dosis a los 5 años.

– Niños y niñas nacidos en el año 2021: deben aplicarse la segunda dosis de la vacuna Triple Viral, prevista dentro de la vacunación escolar, conforme al Calendario Nacional de Vacunación.

Triple viral

Esta vacuna es un pilar fundamental de la salud pública, es segura, eficaz, y requiere dos dosis para lograr una protección adecuada y sostenida frente a tres enfermedades de alto impacto sanitario, como son el sarampión, la rubéola y la parotiditis (paperas).

En ese marco, el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, con riesgo permanente de reintroducción por circulación global del virus. Argentina ha registrado brotes asociados a casos importados en 2010, 2018 y 2019–2020.

La rubéola es generalmente leve, pero con consecuencias devastadoras durante el embarazo, ya que puede causar el Síndrome de Rubéola Congénita, responsable de muertes fetales y secuelas irreversibles.

En tanto que, la parotiditis (paperas) puede generar complicaciones graves como meningitis y, en algunos casos, infertilidad permanente.

